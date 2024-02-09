Потомки ямной культуры: первые фермеры Скандинавии истребили население охотников-собирателей

Результаты, которые противоречат распространенному мнению, основываются на анализе ДНК скелетов и зубов, найденных на территории современной Дании.

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Новаторское исследование, проведенное Лундским университетом в Швеции бросает вызов распространенным представлениям о мирном сосуществовании древних народов в Скандинавии. Исследование, основанное на анализе ДНК скелетов и зубов, найденных на территории современной Дании, проливает свет на значительные миграции населения, происходившие в течение последних 7300 лет, пишет Arkeonews.

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Вопреки предыдущим предположениям, ученые обнаружили, что 5900 лет назад появление первых землеробов привело к быстрому вымиранию местной популяции охотников-собирателей, ранее населявших Скандинавию, в течение нескольких поколений.

Анна Биргитте Нильсен, исследовательница геологии из Лундского университета, замечает: "Этот переход раньше считали мирным. Однако наше исследование свидетельствует об обратном. В дополнение к насильственной смерти, вполне вероятно, что новые возбудители болезней, передающихся от скота, привели к смерти многих охотников".

Исследование выявило второй демографический поворот около 4850 лет назад, когда люди с генетическими корнями ямной культуры, скотоводческой группы, распространенной в Восточной Европе от Урала до среднего Дуная, заменили тамошнее население Скандинавии, занимавшееся сельским хозяйством.

Их потомки, характеризовавшиеся большим ростом и полукочевым образом жизни, занимались скотоводством, домашним животноводством и передвигались на большие расстояния с помощью лошадей и повозок.

Нильсен объясняет: "Опять же, этот сдвиг мог быть связан как с агрессивным поведением, так и с воздействием новых возбудителей болезней".

Пормосский человек периода неолита, убитый двумя стрелами с костяными наконечниками Фото: National Museum of Denmark

Люди, которые поселились на территории древней Скандинавии, стали потомками сочетания представителей ямной культуры и восточноевропейских неолитических народов. Этот генетический тип сейчас основной в современной Дании, тогда как ДНК первых земледельцев практически стерто.

"На этот раз также произошла быстрая смена населения, и потомков от предшественников практически не осталось. У нас не так много ДНК-материала из Швеции, но то, что есть, указывает на похожий ход событий. Иначе говоря, многие шведы в значительной степени также являются потомками этих полукочевников", — добавляет специалист.

Исследование предлагает ценную информацию об исторических моделях миграции, археологических интерпретациях и изменениях в растительности и использовании земли. Предоставленные исследователями анализа пыльцы показывают, как трансформировалась растительность параллельно с изменениями населения.

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Нильсен отмечает: "Наши результаты помогают углубить знания о наследственности и понимание развития определенных заболеваний. Что в долгосрочной перспективе может быть полезным, например, в медицинских исследованиях".

В сотрудничестве приняли участие около 40 высших учебных заведений и организаций из Европы, Америки и Австралии. Исследование не только раскрывает древние тайны Скандинавии, но и показывает связь генетической истории, миграции и ее потенциального влияния на наше здоровье.

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