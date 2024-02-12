Черная дыра в центре Млечного Пути превращает пространство-время в мяч для регби (видео)

Ученые выяснили, что черная дыра Стрелец А* вращается так быстро, что придает пространству-времени овальную форму.

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Авторы исследования, опубликованного в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, выяснили, что сверхмассивная черная дыра в центре нашей галактики вращается так быстро, что искривляет пространство-время таким образом, что оно имеет овальную форму и напоминает мяч для регби, пишет Space.

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Согласно общей теории относительности Эйнштейна, когда массивный объект вращается, он может тянуть за собой пространство-время, то есть происходит его искривление. Особенно это хорошо проявляется рядом с объектами, имеющими огромную массу, например, сверхмассивными черными дырами. Чем быстрее вращается массивный объект, тем больше искривляется пространство-время вокруг и это придает последнему овальную форму.

Скорость вращения черной дыры Стрелец А* в центре Млечного Пути, масса которой в 4 млн раз больше массы Солнца, определить сложно. Но авторы нового исследования использовали метод измерения выбросов черной дыры, чтобы измерить ее угловую скорость, то есть сколько раз она вращается за секунду.

Ученые выяснили, что черная дыра Стрелец А* вращается так быстро, что придает пространству-времени овальную форму Фото: NASA

Хотя известно, что из черных дыр ничего не выходит, а они только поглощают материю, все же черные дыры выпускают струи материи из окружающих их дисков очень горячего вещества. Эти струи выпускают мощное радио- и рентгеновское излучение. Ученые использовали данные комплекса наземных радиотелескопов Very Large Array и космического телескопа Чандра, чтобы измерить угловую скорость черной дыры. Оказалось, что она составляет 60% от максимально возможного значения, которое определяется скоростью света. То есть черная дыра Стрелец А* вращается очень быстро и из-за этого искривляет пространство-время, и придает ему форму овала.

Ученые считают, что их открытие имеет важные последствия, которые относятся к прошлой и возможной будущей деятельности сверхмассивной черной дыры. Чем быстрее вращается черная дыра, тем более сильные струи материи она выпускает в космос. Но сейчас черная дыра в центре нашей галактики практически неактивна, то есть она почти не поглощает окружающей материи. Но любое газовое облако или же звезда, которые упадут в черную дыру, приведут к увеличению ее активности.

То, что это происходило в прошлом доказывают исследования пузырей Ферми. Это две огромные структуры из материи, которые выпускают гамма-излучение, и расположены над и под плоскостью Млечного Пути. Оба пузыря вместе имеют размер 50 тысяч световых лет и в центре между ними находится черная дыра Стрелец А*. Сейчас ученые считают, что эти пузыри появились после выброса очень мощных струй из черной дыры, но они могут возникать только когда черная дыра очень быстро вращается.

Пузыри Ферми Фото: NASA

Как показывают исследования, пузыри Ферми могут забирать газ из галактики, что мешает быстрому образованию новых звезд. Это вообще может помешать образованию звезд.

Как уже писал Фокус, решен парадокс, который не дался Эйнштейну. Исследователи выяснили, будет ли такое зеркало, летящее со скоростью света, отражать интенсивный свет или же станет невидимым.

Также Фокус писал о том, что в ранней Вселенной обнаружена аномальная черная дыра, которая нарушает теории.