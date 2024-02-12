Голливудская улыбка досталась даром: зачем развитые страны добавляют фтор в питьевую воду

Практика фторирования воды появилась еще в 1945 году, но так и не добралась до Украины.

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Практика добавления фторида в систему водоснабжения впервые была применена в 1945 году и с тех пор стала обычным явлением для многих стран мира, пишет IFLScience.

Фторид – природный материал, который содержится в почве, воде и воздухе, попадая туда из горных пород. Большинство людей на планете сталкиваются с фторидом каждый день в таких продуктах как зубная пасла или жидкость для полоскания рта.

В некоторых регионах вода содержит слишком мало фтора, поэтому его добавляют в систему водоснабжения, чтобы предотвратить кариес у населения. Именно поэтому фтор добавляется в зубные пасты. Фтор помогает восстановить и укрепить зубную эмаль – защитное покрытие на наших зубах. Такой постоянный контакт с фторидом помогает сохранить зубы здоровыми и предотвращать появление кариеса.

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Такая взаимосвязь впервые была обнаружена еще в 1800-х годах, после того как безопасность фторидов была подтверждена и исследована в 1930-х и 40-х годах, Мичиган стал первым городом в мире, который начал фторировать водопроводную воду. Спустя почти 80 лет такая практика помогла уменьшить кариес на 25% среди детей и взрослых.

К примеру, в Онтарио, Канада, прекратили добавлять фтор в воду спустя 50 лет его применения, в итоге, через 5 лет его снова пришлось добавить в водопроводную воду. Число детей с кариесом или нуждающихся в неотложной стоматологической помощи выросло на 51%.

"На протяжении десятилетий фторирование воды в системе водоснабжения оказывало существенной влияние на уровень разрушения зубов, особенно у детей. Там же, где было введено фторирование, количество проблем с зубами снижалось на 25%", — говорит британский стоматолог Олли Юпс.

Несмотря на огромное количество исследования, подтверждающих эффективность фторида в системе водоснабжения и его безопасность, существует множество мифов, связанных с его использованием.

Одной из причин называют флюороз зубов, который может возникать у детей, когда они подвергаются чрезмерному воздействию фтора во время развития. Но флюороз не несет вреда для здоровья, а только вызывает появление белых, иногда коричневых пятен на зубах. Именно поэтому фтор часто не добавляют при производстве зубных паст для детей.

Очень высокие дозы фтора могут вызвать флюороз скелета, но такое количество никогда не добавляется в систему водоснабжения.

По словам ученых, при правильном использовании фторид в системе общественного водоснабжения обеспечивает безопасную питьевую воду, помогая уменьшить кариес и его побочные эффекты.

Что же касается Украины, то фтор не добавляют в питьевую воду, хотя уровень фторидов и отличается от области к области. В целом, питьевую воду не принято фторировать на территориях и других постсоветских стран.

Напомним, разработано новое революционное лечение кариеса. Ученые изобрели продукт, который может стимулировать рост зубной эмали, а это значит, что появился революционный способ лечения кариеса.