Больше никаких пломб. Ученые придумали новое революционное лечение кариеса

Ученые изобрели продукт, который может стимулировать рост зубной эмали, а это значит, что появился революционный способ лечения кариеса.

Исследователи из Вашингтонского университета объявили о разработке лечения на основе пептидов — коротких цепочек аминокислот, объединенных пептидными связями, которые недостаточно длинные, чтобы считаться полноценными белками, сообщает Sciencealert

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При нанесении на искусственно созданные повреждения зубов в лабораторных условиях продукт реминерализовал зубную эмаль, эффективно "заживляя" повреждение.

"Реминерализация, управляемая пептидами, является здоровой альтернативой существующей стоматологической помощи", — говорит ученый Мехмет Сарикая.

Эмаль зуба производится клеткой амелобластом. Они выделяют белки, которые образуют эмаль, пока зуб все еще находится в десне.

К сожалению, после завершения процесса формирования зубной эмали и появления зуба наши амелобласты отмирают. Но мы продолжаем терять эмаль на протяжении всей жизни.

"Бактерии перерабатывают сахар и другие ферментируемые углеводы в полости рта, а кислота в качестве побочного продукта деминерализует зубную эмаль", — говорит ученый Сами Доган.

В некоторой степени наши зубы можно реминерализовать с помощью слюны, зубной пасты с фтором и добавок для питьевой воды.

Но как только на зубе появляется видимая трещина, стоматолог должен лечить ее и заполненить дырку зубной пломбой.

Чтобы разработать новое лечение, ученые обратилась к одному из белков, вырабатываемых амелобластами. Эти белки, называемые амелогенинами, играют ключевую роль в регулировании формирования зубной эмали.

Ученые разработали пептиды на основе этого белка и создали лечение с пептидом в качестве активного ингредиента.

Они применили в лечении пораженных зубов в лабораторных условиях и обнаружили, что пептид помог сформировать новый минерализованный слой в деминерализованных областях.

Исследования также лечили подобные повреждения зуба фтором, но только обработка пептидами привела к реминерализации относительно толстого слоя, напоминающего структуру здоровой эмали.

Для дальнейшего внедрения этого продукта для применения в стоматологической практике понадобятся дополнительные тесты, чтобы увидеть, как раствор пептида работает у реальных пациентов, и будут ли результаты такими же надежными, как и в лаборатории, говорят ученые.

Но для глубоких повреждений, которые достигают слоя дентина под эмалью, все равно, вероятно, потребуется пломба.

Но исследователи полагают, что их продукт по-прежнему можно продавать как часть профилактического ежедневного ухода за зубами в виде зубной пасты или геля, чтобы свести к минимуму дорогостоящие походы к стоматологу при появлении мелких повреждений зуба.

"Составы на основе пептидов будут простыми и будут применяться в безрецептурных или клинических продуктах", — говорит Сарикая.