Більше ніяких пломб. Учені придумали нове революційне лікування карієсу

Учені винайшли продукт, який може стимулювати зростання зубної емалі, а це значить, що з'явився революційний спосіб лікування карієсу.

Дослідники з Вашингтонського університету оголосили про розробку лікування на основі пептидів — коротких ланцюжків амінокислот, об'єднаних пептидними зв'язками, які недостатньо довгі, щоб вважатися повноцінними білками, повідомляє Sciencealert.

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При нанесенні на штучно створені пошкодження зубів у лабораторних умовах продукт ремінералізував зубну емаль, ефективно "загоюючи" пошкодження.

"Ремінералізація, керована пептидами, є здоровою альтернативою чинної стоматологічної допомоги", — говорить учений Мехмет Сарікая.

Емаль зуба виготовляється клітиною амелобластів. Вони виділяють білки, які утворюють емаль, поки зуб усе ще в яснах.

На жаль, після завершення процесу формування зубної емалі і появи зуба наші амелобласти відмирають. Але ми продовжуємо втрачати емаль протягом усього життя.

"Бактерії переробляють цукор та інші ферментні вуглеводи в порожнині рота, а кислота в ролі побічного продукту демінералізує зубну емаль", — говорить учений Самі Доган.

Деякою мірою наші зуби можна ремінералізувати за допомогою слини, зубної пасти з фтором і добавок для питної води.

Але як тільки на зубі з'являється видима тріщина, стоматолог повинен лікувати її та заповнювати дірку зубною пломбою.

Щоб розробити нове лікування, учені звернулися до одного з білків, що виробляються амелобластами. Ці білки, звані амелогенінами, відіграють ключову роль у регулюванні формування зубної емалі.

Учені розробили пептиди на основі цього білка і створили лікування з пептидом у ролі активного інгредієнта.

Вони застосували в лікуванні уражених зубів у лабораторних умовах і виявили, що пептид допоміг сформувати новий мінералізований шар у демінералізованих місцях.

Дослідження також лікували подібні пошкодження зуба фтором, але тільки обробка пептидами призвела до ремінералізації щодо товстого шару, що нагадує структуру здорової емалі.

Для подальшого впровадження цього продукту для застосування в стоматологічній практиці знадобляться додаткові тести, щоб побачити, як розчин пептиду працює в реальних пацієнтів, і чи будуть результати такими ж надійними, як і в лабораторії, говорять учені.

Але для глибоких ушкоджень, які досягають шару дентину під емаллю, усе одно, ймовірно, буде потрібна пломба.

Але дослідники вважають, що їхній продукт, як і раніше, можна продавати як частину профілактичного щоденного догляду за зубами у вигляді зубної пасти або гелю, щоб звести до мінімуму дорогі походи до стоматолога при появі дрібних пошкоджень зуба.

"Склади на основі пептидів будуть простими і будуть застосовуватися в безрецептурних або клінічних продуктах", — говорить Сарікая.