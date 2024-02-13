Яблоки отправлены в отставку: ученые назвали фрукт, улучшающий настроение за 4 дня

Исследователи провели подробный анализ пользы для организма, которую приносят киви.

Related video

Результаты нового исследования говорят о том, что употребление киви может улучшить настроение всего за 4 дня, пишет DailyMail.

По словам ученых, все дело в том, что в плодах киви содержится большое количество витамина С, который улучшает самочувствие.

Теперь же исследование показало, что фрукты могут дать нашему организму больший заряд энергии за меньшее количество времени, чем это делают добавки с витамином С.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Команда ученых из Университета Отаго, Новая Зеландия, провела 8-дневное исследование, в котором приняли участие 155 взрослых, в организме которых было низкое содержание витамина С.

В рамках эксперимента участники принимали либо добавку витамина С, либо плацебо, либо съедали два киви. После этого исследователи записывали данные о настроении участников, их энергичности, качестве сна и физической активности.

Результаты эксперимента были опубликованы в научном журнале British Journal of Nutrition. Исследование показало, что киви улучшает жизненный тонус и настроение в течение всего 4 дней, при этом такой эффект достигает своего пика примерно через 14-16 дней.

В это же время эксперимент показал, что добавки с витамином С оказывали влияние на настроение людей до 12 дней.

"Исследование помогает понять, что то, что мы едим, может достаточно быстро влиять на то, как мы себя чувствуем", — говорит автор исследования Бен Флетчер.

Отмечается, что в 100-граммовом киви содержится более 80% среднесуточной потребности организма человека в витамине С.

Сам же витамин С действует как мощный антиоксидант, защищая клетки от повреждений. Он также участвует в иммунной функции, и организму он необходим для выработки коллагена и нейротрансмиттеров.

Помимо витамина С, киви также содержит калий, медь, витамин К, фолиевую кислоту и витамин Е – жирорастворимое питательное вещество, которое оказывает антиоксидантное действие и играет важную роль в поддержании иммунитета.

В киви также мало калорий, белков и жиров, и они являются хорошим источником клетчатки.

Напомним, исследователи рассказали, в какой части киви содержится наибольшее количество полезных веществ.