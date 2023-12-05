Как правильно есть киви: ученые утверждают, что их ответ может удивить

Исследователи рассказали, в какой части фрукта содержится наибольшее количество полезных веществ.

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Уникальная кожица киви, которая напоминает волоски, возможно, придется по вкусу далеко не каждому, но она может оказаться полезной для нашего здоровья, пишет IFLScience.

Грубые волоски на кожице киви, которые называются трихомами, являются частью защитного механизма растения. Волоски не дают приземляться насекомым на сочные плоды. Они также помогают сохранить влагу и защищают плоды от солнечного света в тропическом климате Китая и Тайваня.

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Но несут ли пользу эти волоски на кожице киви для здоровья человека? Короткий ответ: да, ешьте эту кожуру. Дело в том, что кожица киви более богата полезными веществами, чем сам фрукт. Употребление в пищу фрукта вместе с кожурой увеличивает содержание клетчатки на 50%, фолатов (производных витамина В9) на 32% и витамина Е на 34%. Также в кожуре содержится намного больше антиоксидантов, в частности витаминов С и Е.

Правда, нельзя забывать о том, что употребление фруктов с кожурой сопряжено с риском загрязнения пестицидами. Но киви относится к фруктам, которые входя в список плодов с наименьшим уровнем загрязнения пестицидами.

Ученые также предупреждают, что употребление в пищу кожуры киви, может оставить микроскопические царапины во рту из-за кристаллов оксалата кальция в "волосах" фрукта.

Именно наличие оксалатов в кожуре киви также может сделать его опасным для людей, имеющих проблемы с камнями в почках. Известно, что оксалаты связываются с кальцием, что может ухудшить состояние при камнях в почках.

Аллергия на киви также довольно распространенное явления: из 13 имеющихся аллергенов в киви, 5 считаются основными. Аллергическая реакция в полости рта может возникнуть у людей, у которых уже есть аллергия на пыльцу березы или латекс, поскольку белки в киви схожи по форме. Это может вызвать легкое или сильное раздражение во рту, а в некоторых случаях анафилаксию.

Но если же у вас не ни камней в почках, ни аллергии на фрукт, ученые советую попробовать есть киви вместе кожурой, но быть крайне осторожным с "волосками".

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