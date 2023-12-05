Як правильно їсти ківі: вчені стверджують, що їхня відповідь може здивувати

Дослідники розповіли, у якій частині фрукта міститься найбільша кількість корисних речовин.

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Унікальна шкірка ківі, яка нагадує волоски, можливо, припаде до смаку далеко не кожному, але вона може виявитися корисною для нашого здоров'я, пише IFLScience.

Грубі волоски на шкірці ківі, які називаються трихомами, є частиною захисного механізму рослини. Волоски не дають приземлятися комахам на соковиті плоди. Вони також допомагають зберегти вологу і захищають плоди від сонячного світла в тропічному кліматі Китаю і Тайваню.

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Але чи несуть користь ці волоски на шкірці ківі для здоров'я людини? Коротка відповідь: так, їжте цю шкірку. Річ у тім, що шкірка ківі багатша на корисні речовини, ніж сам фрукт. Вживання в їжу фрукта разом зі шкіркою збільшує вміст клітковини на 50%, фолатів (похідних вітаміну В9) на 32% і вітаміну Е на 34%. Також у шкірці міститься набагато більше антиоксидантів, зокрема вітамінів С і Е.

Щоправда, не можна забувати про те, що вживання фруктів зі шкіркою пов'язане з ризиком забруднення пестицидами. Але ківі належить до фруктів, які входять до списку плодів з найменшим рівнем забруднення пестицидами.

Вчені також попереджають, що вживання в їжу шкірки ківі може залишити мікроскопічні подряпини в роті через кристали оксалату кальцію у "волоссі" фрукта.

Саме наявність оксалатів у шкірці ківі також може зробити його небезпечним для людей, які мають проблеми з каменями в нирках. Відомо, що оксалати зв'язуються з кальцієм, що може погіршити стан при каменях у нирках.

Алергія на ківі також доволі розповсюджене явище: з 13 наявних алергенів у ківі, 5 вважаються основними. Алергічна реакція в порожнині рота може виникнути у людей, які вже мають алергію на пилок берези або латекс, оскільки білки в ківі схожі за формою. Це може викликати легке або сильне подразнення в роті, а в деяких випадках анафілаксію.

Але якщо ж у вас немає ні каменів у нирках, ні алергії на фрукт, учені радять спробувати їсти ківі разом зі шкіркою, але бути вкрай обережними з "волосками".

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