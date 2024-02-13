Прорыв в исследовании Стоунхенджа: положен конец 300-летнему спору

Исследователи говорят, что точно выяснили, откуда были взяты сарсены – гигантские монолиты для строительства Стоунхенджа.

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Стоунхендж является одной величайших загадок древности, потому как археологи до сих пор точно не знают, для чего именно использовали камни. Также является загадкой и то, откуда были принесены гигантские камни, пишет Express.

По словам экспертов, голубые камни Стоунхенджа родом с холмов Пресели в Южном Уэльсе, но до сих пор ведутся споры о том, откуда произошли сарсены — куски сцементированного кремнистым веществом песчаника.

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До недавнего времени исследователи предполагали, что эти камни были перенесены с холмов Мальборо-Даунс. Последний же анализ, проведенный археологами и геологами, положил конец спорам.

Получив крупные образцы гигантских сарсенов, международная команда, определила, что камни родом из малоприметного леса Вест-Вудс, который располагается в 25 км от каменного круга.

Этот лес находится ближе к Стоунхенджу, чем Мальборо-Даунс, который располагается в 32 км.

"Результаты исследования положили конец в 300-летних спорах о том, откуда были взяты камни для Стоунхенджа. Вест-Вудс был ближайшим местом к Стоунхенджу, где находились подходящие по размеру монолиты, которые можно было доставить по относительно легкому маршруту", — говорит соавтор исследования профессор Майк Паркер Пирсон.

Он отмечается, что транспортировка таких глыб все же была не легким заданием. Скорее всего, древние строители использовали деревянные салазки, которые тащили по бревнам, уложенным как рельсы.

Сарсенами являются все 15 камней центральной подковы Стоунхенджа, а также 25 сохранившихся вертикальных стоек и шесть перемычек внешнего круга, в дополнение к камням снаружи.

Современные методы позволили ученым использовать макроскопические и микроскопические особенности горных пород, чтобы сопоставить их с обнажением, из которого они были взяты.

Такие методы позволили полевым исследователям подтвердить, что голубые камни Стоунхенджа прибыли из Южного Уэльса.

Проблема с использованием одних и тех же методов для сарсенов заключается в том, что все камни в основном одинаковы, каждый из которых в основном состоит из кварцевого песчаника.

Вместо этого команда, обратилась к рентгеновской флуоресцентной спектрометрии — методу, который сохраняет камень, направляя на камень рентгеновские лучи, которые посылают волны света, отражающиеся назад. На основе разных длин волн ученые могут выяснить химический состав того или иного объекта.

Напомним, Алтарный камень Стоунхенджа происходит не из Уэльса. Ученые установили, что его состав отличается от старого красного песчаника из Англо-Уэльского бассейна.