Ледяной щит, считавшийся стабильным, балансирует на волоске: уровень моря поднимется на 3 метра

Новое исследование предполагает, что основание гигантского ледяного щита, который считался стабильным, может оказаться ближе к коллапсу, чем мы считали ранее.

Related video

Подледный бассейн Уилкса представляет собой гигантский ледяной щит, расположенный в Восточной Антарктиде. Его размеры сопоставимы с Калифорнией, а количества воды, которую он удерживает, в случае таяния хватит для того, чтобы уровень мирового океана поднялся на невероятные 3 метра, пишет Live Science.

Ранее ученые предполагали, что этот гигантский ледник, несмотря на изменение климата, все еще остается стабильным, однако новое исследование предполагает, что это не совсем так. Команда из Стэнфордского университета использовала радиолокационные исследования с самолетов, пролетающих над ледником, чтобы заглянуть на лед под ним. Увы, теперь ученые полагают, основание подледного бассейна Уилкса в действительности могло частично оттаять.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Более того, авторы исследования полагают, если температура продолжит повышаться, передний край гигантского ледникового щита может отклеиться и разрушиться. По словам первого автора исследования, докторанта геофизики Элайзы Доусон, основная угроза заключается в том, что этот ледниковый щит содержит такое количество воды, что в случае его таяния уровень мирового океана, вероятно, поднимется на невероятные 3 метра.

Команда отмечает, что их работа стала первым исследование, посвященным изучению температуры у основания ледникового щита, а также того, насколько она близка к пределу, за которым последует коллапс.

Отметим, что подледный бассейн Уилкса простирается на 1400 километров вглубь суши и содержит лед толщиной около 3 километров. Ледяной покров бассейна, впадающий в Южный океан через несколько шельфовых ледников, а также ледников, расположенных ниже уровня моря на дне — в результате нижняя часть ледника оказалась уязвимой для таяния из-за притоков нагревающейся морской воды.

Ранее ученые были уверены, что лед в Восточной Антарктиде остается относительно стабильным, несмотря на климатический кризис, который лишь усугубляется в последнее время. Однако новое исследование показывает, что это вовсе не так. Увы, Восточно-Антарктический щит площадью 27 миллионов квадратных километров претерпел значительное таяние и отступление во время предыдущих периодов потепления.

В ходе исследования ученые собрали данные с радаров самолетов, а затем сравнили их с данными, принятыми на земле. Так как вода обладает большей отражающей способностью, чем коренная порода, ученые смогли буквально заглянуть под гигантский ледяной щит. То, что они увидели там, выглядело тревожно: под глыбой льда находится большие участки талой и мерзлой земли, однако большую часть территории ученые не смогли отнести ни к тому, ни к другому.

Такие результаты исследования могут означать, что в геометрии ледового щита что-то изменилось. Однако также это может означать, что большая часть земли под гигантским ледяным щитом уже наполовину оттаяла, а значит ледяной щит приближается к переломной точки — если температура продолжит повышаться, гигантская глыба льда попросту рухнет.

Ранее Фокус писал о том, что уровень моря поднялся в 2 раза выше, чем предполагалось: что подкосило Мировой океан.