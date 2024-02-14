Прятался у всех на виду. Загадочный резервуар с магмой обнаружили в самом неожиданном месте

Этот район ранее считался безвулканическим, однако теперь ученые уверены, что в его недрах скрывается "горячее сердце".

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Самая высокая вершина Северной Америки, Денали, расположена всего в 100 километрах над одной из самых активных зон разломов в США. На востоке и западе эта территория граничит с вулканами, однако на ее поверхности ученые так и не смогли обнаружить явных признаков расплавленной породы или горячих источников, а потому предположили, что это место является безвулканичным регионом Аляски, получившим название "вулканический разлом Денали", пишет Live Science.

Ранее некоторые геологи уже предполагали, что Денали должна быть вулканом, однако доказательств этому не было. Однако в новом исследовании команда, изучающая сейсмическую активность в этом районе, обнаружила свидетельства существования резервуара магмы примерно в 11 километрах под поверхностью.

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По словам автора исследования, профессора геофизики в Университете Аляски Кара Тейла, Денали расположен над опускающейся тектонической плитой. Как правило, в подобных тектонических условиях на Земле на поверхности присутствуют вулканы, например, в Чили, Мексике, северо-востоке Тихогшо океана и на большинстве Алеутских островов.

Данное исследование стартовало еще в 2019 году, когда Тейл с командой отправились в Денали, чтобы собрать данные после землетрясения магнитудой 7,1, которое произошло в Анкоридже в ноябре 2018 года и, как предполагали ученые, вызвало целую серию афтершоков. В ходе исследования ученые разместили сотни сейсмографов вдоль шоссе возле разлома Денали, а несколько из них были размещены непосредственно над ним.

Результаты наблюдений казались удивительными: ученые обнаружили аномалию сейсмической скорости — сейсмографы показали область, где волны замедлялись при прохождении через землю. Авторы исследования полагают, что это пятно является ничем иным, как резервуаром медленно движущейся расплавленной магмы.

По словам геохимика из Университета штата Юта Денниса Ньюэлла, который не принимал участие в исследовании, исследователям, возможно, действительно удалось случайно обнаружить резервуар раскаленной магмы. Однако есть вероятность, что в резервуаре могут быть жидкости, отличные от магмы, или смесь магмы и других жидкостей.

Чтобы подтвердить наличие резервуара магмы в безвулканичном месте Аляски потребуется более четкое изображение аномалии. Простыми словами, ученым придется повторно использовать инструменты сейсмического мониторинга, расставив их непосредственно над "загадочной областью". По словам Тейла, именно этим они с командой и планируют заняться в дальнейшем, хоть задача и не из простых.

Ранее Фокус писал о том, что ученые объяснили, чем отличается лава и магма.