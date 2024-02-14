Ховався у всіх на виду. Загадковий резервуар із магмою виявили в найнесподіванішому місці

Цей район раніше вважався без вулканічним, проте тепер учені впевнені, що в його надрах ховається "гаряче серце".

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Найвища вершина Північної Америки, Деналі, розташована всього за 100 кілометрів над однією з найактивніших зон розломів у США. На сході та заході ця територія межує з вулканами, проте на її поверхні вчені так і не змогли виявити явних ознак розплавленої породи або гарячих джерел, а тому припустили, що це місце є без вулканічним регіоном Аляски, який отримав назву "вулканічний розлом Деналі", пише Live Science.

Раніше деякі геологи вже припускали, що Деналі має бути вулканом, проте доказів цьому не було. Однак у новому дослідженні команда, що вивчає сейсмічну активність у цьому районі, виявила свідчення існування резервуара магми приблизно за 11 кілометрів під поверхнею.

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За словами автора дослідження, професора геофізики в Університеті Аляски Кара Тейла, Деналі розташований над тектонічною плитою, що опускається. Зазвичай у подібних тектонічних умовах на Землі на поверхні присутні вулкани, наприклад, у Чилі, Мексиці, північному сході Тихого океану і на більшості Алеутських островів.

Це дослідження стартувало ще 2019 року, коли Тейл із командою вирушили в Деналі, щоб зібрати дані після землетрусу магнітудою 7,1, який стався в Анкоріджі в листопаді 2018 року і, як припускали вчені, спричинив цілу серію афтершоків. Під час дослідження вчені розмістили сотні сейсмографів уздовж шосе біля розлому Деналі, а кілька з них були розміщені безпосередньо над ним.

Результати спостережень здавалися дивовижними: вчені виявили аномалію сейсмічної швидкості — сейсмографи показали область, де хвилі сповільнювалися під час проходження через землю. Автори дослідження вважають, що ця пляма є нічим іншим, як резервуаром повільно рухомої розплавленої магми.

За словами геохіміка з Університету штату Юта Денніса Ньюелла, який не брав участі в дослідженні, дослідникам, можливо, дійсно вдалося випадково виявити резервуар розпеченої магми. Однак є ймовірність, що в резервуарі можуть бути рідини, відмінні від магми, або суміш магми та інших рідин.

Щоб підтвердити наявність резервуара магми в без вулканічному місці Аляски, знадобиться чіткіше зображення аномалії. Простими словами, вченим доведеться повторно використовувати інструменти сейсмічного моніторингу, розставивши їх безпосередньо над "загадковою областю". За словами Тейла, саме цим вони з командою і планують зайнятися надалі, хоч завдання і не з простих.

Раніше Фокус писав про те, що вчені пояснили, чим відрізняється лава і магма.