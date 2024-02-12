"Вогняний змій" мчить на всіх парах: потік магми під Ісландією рухається на надшвидкості (відео)

Дослідники виявили, що вулкан, який прокинувся на острові, відзначився найвищою коли-небудь зареєстрованою швидкістю магми.

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У листопаді минулого року ісландське рибальське містечко Гріндавік було евакуйоване в листопаді минулого року через збільшення кількості та інтенсивності землетрусів. Вчені також попередили про те, що під землею формувалася масивна магматична дамба, а тому передбачалося, що виверження може статися в будь-який момент, пише IFLScience.

Відтоді ісландський вулкан прокидався неодноразово, створюючи нові тріщини в землі та вихлюпуючи розпечену магму. Дослідники вже встановили, що довжина магматичної дамби в надрах Ісландії становила 15 кілометрів: цей тунель розколов землю під рибальським містом, а також поставив під загрозу місцевий геотермальний курорт, відомий у всьому світі.

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Нові спостереження вчених показують, що магматична дамба в надрах Землі зовсім не є стабільною: вона подовжується і підіймається, ба більше, вчені виявили, що магма в цьому тунелі рухається з неймовірно високою швидкістю.

Оцінки дослідників свідчать про те, що швидкість магматичного потоку під Ісландією становила неймовірні 7400 кубічних метрів на секунду, для наочності, це можна порівняти із заповненням трьох олімпійських басейнів усього за секунду. Вчені відзначають, що це неймовірна швидкість потоку, яку вони також вважають "надшвидкістю".

Зазначимо, що з 2021 року на півострові Рейк'янес, де розташоване рибальське містечко Гріндавік, сталося три виверження вулкана, проте під час минулих пробуджень вулкана швидкість потоку була приблизно в 30 разів нижчою, ніж цього разу.

Ще в грудні минулого року, коли відбулося перше виверження вулкана, вчені були занепокоєні тим, що нова вулканічна система більша, ніж попередні разом узяті. На жаль, вони мали рацію. 14 січня 2024 року відбулося друге виверження вулкана, внаслідок якого лава дісталася до міста. Наступне виверження сталося 8 лютого і відповідало першому виверженню — тобто відбулося далі від Гріндавіка.

Спостереження показують, що фонтани лави досягали 50-80 метрів у висоту, а висота шлейфу становила близько 3 кілометрів. Дані Метеорологічного бюро Ісландії (ІМО) також свідчать про утворення на Гріндавіку водоспаду тефри — пінистого матеріалу, що утворюється при швидкому охолодженні лави.

Також співробітники ІМО помітили темний шельф, що підіймається над однією з утворених тріщин. Передбачається, що його виникнення пов'язане із взаємодією магми з ґрунтовими водами, що призводить до невеликої вибухової активності, коли білий шлейф пари змішується з темним вулканічним шлейфом.

Раніше Фокус писав про те, що вулкан в Ісландії прокинувся знову: робітники відчайдушно намагалися стримати "вогненний потік".