Все еще ведутся дискуссии: кем на самом деле был викинг-первооткрыватель Северной Америки

Сегодня хорошо известно, что викинги достигли берегов Северной Америки за сотни лет до того, как Христофор Колумб отправился в свое плавание.

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Первые намеки на то, что викинги поселились в Северной Америке, происходят из исландских саг — историй, написанных в XII-XIV веках, но в них рассказывается о событиях, происходивших в VIII-XI веках. Хотя саги могут содержать сочетание фактов и вымыслов, они дают ценное представление о средневековом северном мире, пишет IFLScience.

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Одна из саг рассказывает о путешествиях викингов к месту, которое они называли "Винланд" (что означает "земля диких виноградных лоз"), расположенного далеко к западу от Гренландии. Несмотря на некоторые противоречия, и "Сага о гренландцах", и "Сага об Эрике Рыжем" описывают похожий маршрут, начинающийся в двух днях к западу от Гренландии и проходящий через Геллуландию (вероятно, остров Баффина), Маркленд (потенциально современный Лабрадор) и, наконец, достигает Винланда.

В рассказах упоминаются такие выдающиеся фигуры, как Лейф Эрикссон, который, согласно "Саге о гренландцах", был первым, кто ступил на новую землю. Он основал поселение под названием Лейфсбудир (Leifsbudir), ставшее базой для будущих путешественников.

С другой стороны, "Сага об Эрике Рыжем" рассказывает о путешествии, где Эрикссон только осматривает землю, а торговец Торфинн Карлсефни и его жена Гудрид пытаются заселить ее другими людьми.

Если отбросить противоречия, то оказывается, что многочисленные путешествия в Винланд сопровождались повторяющимися именами, что свидетельствует об основании временных поселений и перевалочных пунктов. Однако важно отметить, что Винланд не был неоткрытым раем.

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В сагах упоминаются жители, которых называли "skraelingar" — термин, что использовался для пренебрежительного обозначения людей, которые там жили, а взаимодействие между викингами и местными общинами было напряженным и в конце концов переросло в насилие.

Вопреки романтизированному представлению о неизведанных землях, норвежские поселенцы столкнулись с сопротивлением и в конце концов были вынуждены покинуть Винланд. Это путешествие на запад, хоть и было необычным, но коротким, длившимся максимум несколько лет. Со временем оно стерлось из памяти, превратившись в очередную главу в сагах.

Эти исследования викингов, когда-то затерявшиеся на страницах истории, теперь стали важным аспектом нашего понимания культуры викингов. Чем больше мы узнаем об этой экспедиции, тем больше слоев добавляется к богатому гобелену истории, напоминая нам, что прошлое часто бывает более запутанным, чем мы себе представляем.

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