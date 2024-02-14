Усе ще точаться дискусії: ким насправді був вікінг-першовідкривач Північної Америки

Сьогодні добре відомо, що вікінги досягли берегів Північної Америки за сотні років до того, як Христофор Колумб вирушив у своє плавання.

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Перші натяки на те, що вікінги оселилися в Північній Америці, походять з ісландських саг — історій, написаних у XII-XIV століттях, але в них розповідається про події, що відбувалися у VIII-XI століттях. Хоча саги можуть містити поєднання фактів і вигадок, вони дають цінне уявлення про середньовічний північний світ, пише IFLScience.

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Одна із саг розповідає про подорожі вікінгів до місця, яке вони називали "Вінланд" (що означає "земля диких виноградних лоз"), розташованого далеко на захід від Гренландії. Попри деякі суперечності, і "Сага про гренландців", і "Сага про Еріка Рудого" описують схожий маршрут, що починається за два дні на захід від Гренландії і проходить через Геллуландію (ймовірно, острів Баффіна), Маркленд (потенційно сучасний Лабрадор) і, нарешті, досягає Вінланду.

У розповідях згадуються такі видатні постаті, як Лейф Ерікссон, який, згідно з "Сагою про гренландців", був першим, хто ступив на нову землю. Він заснував поселення під назвою Лейфсбудір (Leifsbudir), що стало базою для майбутніх мандрівників.

З іншого боку, "Сага про Еріка Рудого" розповідає про подорож, де Ерікссон лише оглядає землю, а торговець Торфінн Карлсефні та його дружина Гудрід намагаються заселити її іншими людьми.

Якщо відкинути суперечності, то виявляється, що численні подорожі до Вінланду супроводжувалися повторюваними іменами, що свідчить про заснування тимчасових поселень і перевалочних пунктів. Однак важливо зазначити, що Вінланд не був невідкритим раєм.

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У сагах згадуються мешканці, яких називали "skraelingar" — термін, що використовувався для зневажливого позначення людей, які там жили, а взаємодія між вікінгами та місцевими громадами була напруженою і врешті-решт переросла у насильство.

Всупереч романтизованому уявленню про незвідані землі, норвезькі поселенці зіткнулися з опором і врешті-решт були змушені покинути Вінланд. Ця подорож на захід, хоч і була незвичною, але короткою, що тривала щонайбільше кілька років. З часом вона стерлася з пам'яті, перетворившись на чергову главу в сагах.

Ці дослідження вікінгів, що колись загубилися на сторінках історії, тепер стали важливим аспектом нашого розуміння культури вікінгів. Чим більше ми дізнаємося про цю експедицію, тим більше шарів додається до багатого гобелену історії, нагадуючи нам, що минуле часто буває заплутанішим, ніж ми собі уявляємо.

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