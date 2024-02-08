Печерні будинки Амазонії: вчені дослідили перші домівки жителів Південної Америки

Учені дослідили печерні притулки, в яких селилися першовідкривачі Південної Америки ще 13 тисяч років тому. Окрім малюнків, дослідники виявили численні артефакти та сліди людської діяльності.

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Науковці розкрили таємниці скельних домівок на північному заході Колумбії. Вони колись були домівкою одних із перших людей, що прибули до Південної Америки близько 13 000 років тому, пише Heritage Daily.

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Під керівництвом Марка Робінсона, доцента кафедри археології Ексетерського університету, дослідження зосередилося на колонізації внутрішніх районів Амазонії та різних видах діяльності, які відбувалися в цих печерних сховищах.

Перші поселенці були вправними у виготовленні кам'яних знарядь, вирощуванні рослинних ресурсів та полюванні на різноманітних тварин Амазонії. За словами професора Робінсона, міграція в біосферу Амазонії була історичною загадкою через труднощі, пов'язані з густими тропічними лісами та обмеженнями щодо збереження кислих ґрунтів.

Дослідження зосереджене на двох скельних притулках у регіоні Серранія-Ла-Ліндоса на межі басейнів Амазонки та Оріноко. Розкопуючи ґрунтові відкладення всередині й зовні сховищ, дослідники провели геохімічний і стратиграфічний аналіз. Цей процес виявив сліди кам'яних фрагментів, деревного вугілля та органічних речовин, що дають уявлення про приготування їжі, споживання, утилізацію та періоди занедбаності, що охоплюють понад тисячоліття.

Дослідники виявили кераміку віком близько 3 000 років, ознаки обробітку ґрунту 2 500 років тому і залишки вирощування кукурудзи 500-річної давнини. Ці знахідки переконливо доводять, що люди жили на території Серранія-Ла-Ліндоса, починаючи з пізнього плейстоцену, приблизно 12 600 років тому, і продовжувала жити тут до XVII століття.

Скельні притулки, які могли забезпечити захист і чіткі оглядові точки, слугували як житловими приміщеннями, так і священними місцями. Вчені вивчають знайдені артефакти, такі як кістки тварин, залишки рослин та охри, щоб зрозуміти життя мешканців цього місця.

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Доктор Джо Осборн, науковий співробітник, відзначив різноманітні види діяльності в скельних сховищах, що свідчать про широкий спектр господарювання та використання уніфікованих знарядь праці. Прикметно, що малюнки були присутні в усіх притулках, що свідчить про те, що першопрохідці не лише пристосовувалися, але й документували та осмислювали новий світ, з яким вони зіткнулися.

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