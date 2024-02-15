Кондиционер всегда с собой: создана одежда с алмазным покрытием, охлаждающая тело

Исследователи говорят, что экспериментальное тканевое покрытие сможет снизить температуру тела на 2-3 градуса.

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Экспериментальное тканевое покрытие использует набор наноалмазов, чтобы отводить тепло от тела, пишет New Atlas.

Несмотря на то, что на рынке уже существуют охлаждающие тело ткани, покрытие из наноалмазов существенно дешевле в производстве.

Речь идет о наноразмерных алмазных частицах, которые можно дешево и легко изготовить. Они имеют ту же внутреннюю структуру "углеродной решетки", что и обычные алмазы. Такая структура обеспечивает напылению отличную тепловодность. Иными словами, наноалмазы очень эффективно проводят тепло.

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В ходе исследования ученые из Мельбурнского королевского технологического университета под руководством врачей Шади Хушьяр и Аиши Рехман смешали порошок наноалмазов с полиуретаном и растворителем. Этот раствор нанесли на одну сторону отреза обычного хлопка с помощью техники электропрядения.

После того, как раствор застыл, он образовал покрытие, которое состоит из нановолокон, связавшихся с более крупными хлопковыми волокнами. Если из такой ткани будет шиться одежда, то сторона с покрытием будет обращена к телу человека. Внешнюю сторону оставили без покрытия, чтобы она не нагревалась от окружающего тепла.

Образцы материала помещали непокрытой стороной к расположенной поблизости горячей плите с температурой 100 ºC (212 ºF) на 10 минут, затем убирали подальше и оставляли охлаждаться еще на 10 минут. Было обнаружено, что по сравнению с контрольными образцами необработанного хлопка обработанные образцы выделяют на 2–3 ºC (3,6–5,4 ºF) больше тепла через сторону с покрытием в течение периода охлаждения.

Также было обнаружено, что обработанный хлопок обеспечивает лучшую защиту от ультрафиолета. Тем не менее, его воздухопроницаемость и влагопоглощение были не такими хорошими, как у необработанного хлопка, но все же оставались в пределах приемлемого диапазона.

"Два или три градуса могут показаться не такой и большой разницей, они на самом деле, имеют большое значение для комфорта и здоровья человека. Такую разницу можно сравнить с включенным кондиционером и выключенным. Кроме этого, наноалмазы можно использовать для защиты зданий от перегрева, что может принести огромную пользу для окружающей среды", — говорит Хушьяр.

Напомним, ученые с помощью лазера превратили пластик в алмазный дождь, как на Уране. Высокая температура и такое же давление превращают материал для изготовления пластиковых бутылок в крошечные алмазы, которые образуются в атмосферах Урана и Нептуна.