Драгоценные осадки. Ученые с помощью лазера превратили пластик в алмазный дождь, как на Уране

Высокая температура и такое же давление превращают материал для изготовления пластиковых бутылок в крошечные алмазы, которые образуются в атмосферах Урана и Нептуна.

В ходе эксперимента в Национальной ускорительной лаборатории SLAC, США, группа ученых использовала очень мощный лазер, чтобы под воздействием высокой температуры и огромного давления превратить полиэтилентерефталат (ПЭТ) в маленькие алмазы, пишет New Atlas.

ПЭТ – это материал, который используют для изготовления пластиковых бутылок и других пластиковых емкостей. Это очень прочный и износостойкий материал. Используя мощный лазер ученые смогли создать из этого пластика "наноалмазы", которые образуются в атмосфере Урана и Нептуна и выпадают в виде дождя.

На Земле алмазы – это достаточно редкие минералы, которые имеют особую ценность, ведь после обработки они превращаются в очень дорогие бриллианты. Но на Уране и Нептуне алмазы не являются редкостью. Ученые считают, что в атмосфере этих ледяных гигантов водород и углерод под высоким давлением сжимаются и превращаются в твердые алмазы.

С помощью мощного рентгеновского лазера под названием Linac Coherent Light Source (LCLS) ученые смогли нагреть составляющие ПЭТ до температуры в 6 тысяч градусов Цельсия и достигли давления в несколько миллионов атмосфер. Благодаря этому они получили крошечные алмазы.

[ + – ] На Уране и Нептуне алмазы не являются редкостью. Ученые считают, что в атмосфере этих ледяных гигантов водород и углерод под высоким давлением сжимаются и превращаются в твердые алмазы Фото: New Atlas

До этого эксперимента ученые уже предполагали, что сделать подобное в лаборатории технически возможно, просто нужно выбрать правильный материал для переработки во внеземные алмазы. После отбора американские ученые остановили свой выбор на полиэтилентерефталате (ПЭТ), форме пластика, у которого хорошо сбалансированы в составе углерод, водород и кислород.

В результате эксперимента ученые смогли получить наноалмазы с плотностью до 3,87 грамма на кубический сантиметр (на Земле плотность алмазов составляет от 3,47 до 3,55 грамма на кубический сантиметр). По словам автора исследования Доминика Крауса, кислород помог быстрее расщепить углерод и водород и, таким образом, сыграл важную роль в создании крошечных алмазов.

По словам ученых, их исследование в который раз подтверждает теорию об алмазных дождях на Уране и Нептуне. Фокус уже писал о еще одном исследовании, которое также подтверждает предположение об алмазных дождях на ледяных гигантах Солнечной системы. Также их технологию потенциально можно использовать для производства штучных мини-алмазов.

Как уже писал Фокус, ученые полагают, что на поверхности Меркурия может быть очень много алмазов, примерно в 16 раз больше, чем на Земле.

Также Фокус писал о том, что с помощью алмазов ученым удалось заглянуть в прошлое Земли на 1 млрд лет.

О том, какими уникальными особенностями обладает самая далекая планета Солнечной системы — Нептун, Фокус уже писал.

Также Фокус писал об уникальных особенностях седьмой планеты Солнечной системы – Урана и почему это очень странная планета.