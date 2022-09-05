Дорогоцінні опади. Вчені за допомогою лазера перетворили пластик на діамантовий дощ, як на Урані

Висока температура і такий же тиск перетворюють матеріал для виготовлення пластикових пляшок на крихітні алмази, які утворюються в атмосферах Урана та Нептуна.

Під час експерименту в Національній прискорювальній лабораторії SLAC, США, група вчених використала дуже потужний лазер, щоб під впливом високої температури та величезного тиску перетворити поліетилентерефталат (ПЕТ) на маленькі алмази, пише New Atlas.

ПЕТ — це матеріал, який використовують для виготовлення пластикових пляшок та інших пластикових місткостей. Це дуже міцний та зносостійкий матеріал. Використовуючи потужний лазер, вчені змогли створити з цього пластику "наноалмази", які утворюються в атмосфері Урана і Нептуна і випадають як дощ.

На Землі алмази — це досить рідкісні мінерали, які мають особливу цінність, адже після обробки вони перетворюються на дуже дорогі діаманти. Але на Урані та Нептуні алмази не є рідкістю. Вчені вважають, що в атмосфері цих крижаних гігантів водень та вуглець під високим тиском стискаються та перетворюються на тверді алмази.

За допомогою потужного рентгенівського лазера під назвою Linac Coherent Light Source (LCLS) вчені змогли нагріти складові ПЕТ до температури 6 тисяч градусів Цельсія і досягли тиску в кілька мільйонів атмосфер. Завдяки цьому вони отримали малесенькі алмази.

[ + – ] На Урані та Нептуні алмази не є рідкістю. Вчені вважають, що в атмосфері цих крижаних гігантів водень та вуглець під високим тиском стискаються та перетворюються на тверді алмази Фото: New Atlas

До цього експерименту вчені вже припускали, що зробити таке в лабораторії технічно можливо, потрібно просто вибрати правильний матеріал для перероблення в позаземні алмази. Після відбору американські вчені зупинили свій вибір на поліетилентерефталаті (ПЕТ), формі пластику, у якого добре збалансовані у складі вуглець, водень та кисень.

У результаті експерименту вчені змогли отримати наноалмази із щільністю до 3,87 грама на кубічний сантиметр (на Землі щільність алмазів становить від 3,47 до 3,55 грама на кубічний сантиметр). За словами автора дослідження Домініка Крауса, кисень допоміг швидше розщепити вуглець і водень, тож у такий спосіб відіграв важливу роль у створенні крихітних алмазів.

За словами вчених, їхнє дослідження вкотре підтверджує теорію про алмазні дощі на Урані та Нептуні. Фокус вже писав про ще одне дослідження, яке також підтверджує припущення про алмазні дощі на крижаних гігантах Сонячної системи. Також їхню технологію потенційно можна використовувати для виробництва штучних мініалмазів.

Як вже писав Фокус, вчені вважають, що на поверхні Меркурія може бути дуже багато алмазів, приблизно в 16 разів більше, ніж на Землі.

Також Фокус писав про те, що за допомогою алмазів вченим удалося зазирнути у минуле Землі на 1 млрд років.

Про те, які унікальні особливості має найдальша планета Сонячної системи — Нептун, Фокус вже писав.

Також Фокус писав про унікальні особливості сьомої планети Сонячної системи — Урана та чому це дуже дивна планета.