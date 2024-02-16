Кадры из космоса: американский модуль полетел на Луну с помощью ракеты SpaceX (видео)

Частный посадочный модуль "Одиссей" успешно отделился от ракеты компании SpaceX и улетел выполнять историческую миссию.

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Еще ни один частный космический аппарат не совершал успешной посадки на поверхность Луны, но это может сделать посадочный модуль "Одиссей", созданный американской компанией Intuitive Machines. Эта миссия историческая еще и потому, что США не приземляли своих беспилотных аппаратов или пилотируемых космических кораблей со времен миссии "Аполлон-17" в декабре 1972 года, пишет Space.

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Посадочный модуль "Одиссей" (это название первого подобного аппарата Nova-C от компании Intuitive Machines, ведь будут и другие) успешно отправился на орбиту на борту ракеты-носителя Falcon 9 от компании SpaceX 15 февраля.

После этого модуль успешно отделился от верхней ступени ракеты и начал свое самостоятельное путешествие на Луну, где он должен совершить мягкую посадку 22 февраля. Сначала "Одиссей" выйдет на орбиту вокруг Луны, а затем попытается приземлиться на дне небольшого кратера примерно на расстоянии 300 км от Южного полюса спутника Земли.

Посадочный модуль "Одиссей" успешно отделился от верхней ступени ракеты и начал свое самостоятельное путешествие на Луну, где он должен совершить мягкую посадку 22 февраля Фото: NASA

Согласно сообщению Intuitive Machines, которое появилось через 8 часов после запуска, посадочный модуль принял нужное положение в космосе, получает энергию от солнечных лучей, присылает радиосигналы на Землю и летит ранее выбранной траекторией к своей цели.

Если все пойдет по плану, то посадочный модуль "Одиссей" станет не только первым частным аппаратом, успешно приземлившимся на Луне, но и первым американским роботизированным аппаратом на спутнике Земли за 52 года.

Посадочный аппарат имеет на борту 12 полезных нагрузок, половина из которых принадлежат NASA. Последние инструменты предназначены для тестирования разнообразных технологий и для изучения поверхности Луны. В частности, будет проверена новая технология точной навигации и посадки на поверхность спутника Земли, а также специальные камеры будут собирать данные о том, как на поверхность Луны влияют выбросы двигателя модуля и как они могут изменить местный реголит. Собранные данные помогут ученым из NASA лучше подготовится к высадке астронавтов на Луне через 2 года в районе Южного полюса в рамках программы Artemis.

Посадочный модуль "Одиссей" стал уже вторым частным роботизированным аппаратом, который улетел покорять Луну. В январе это попытался сделать модуль Peregrine, созданный также компанией из США под названием Astrobotic. Но через 11 дней после успешного запуска с Земли модуль вернулся обратно из-за возникшей аварии на борту и сгорел в атмосфере нашей планеты, как уже писал Фокус.

Также Фокус писал том, что посадочный модуль SLIM, который сейчас находится на Луне и уже не работает, успел за свою недолгую миссию собрать много научных данных. Ученые считают, что они помогут найти ответ на вопрос о происхождении спутника Земли.