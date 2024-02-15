Как появилась Луна: японский модуль SLIM нашел некоторые подсказки (фото)
Ученые проанализировали данные посадочного модуля SLIM, который изучал Луну в течение всего нескольких дней.
Японское космическое агентство JAXA заявило, что анализ 10 лунных камней, проведенный посадочным модулем SLIM в течение нескольких дней, может помочь найти ключ к разгадке происхождения Луны, пишет AP.
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По словам ученых, в течение четырех дней посадочный модуль SLIM, который приземлился на Луну еще 19 января, использовал свою спектральную камеру для изучения состава горных пород на Луне и изучил 10 лунных камней.
Японские ученые говорят, что данные, полученные посадочным аппаратом приведут к разгадке тайны происхождения Луны. Сравнение минерального состава лунных и земных пород, поможет выяснить, если ли в них общие элементы.
Согласно одной из главных теорий, Луна появилась в результате сильного удара по Земле большого планетарного тела. В результате удара от Земли откололась ее небольшая часть, которая впоследствии стала нашим естественным спутником.
Японские ученые полагали, что SLIM сможет изучить за четыре дня своей работы только один лунный камень, но в итоге ему удалось исследовать сразу десять, что вызвало бурный восторг у исследователей, ведь теперь у них есть намного больше ценных научных данных.
Отправка на Луну посадочного модуля SLIM стала для Японии первой подобной миссией. Хотя модуль и приземлился на Луне, но оказалось, что он стоит не так как нужно и солнечные панели не могут уловить свет Солнца для преобразования в электроэнергию. В результате модуль перешел в спящий режим. Только через 10 дней из-за смены положения Солнца посадочный модуль включился и начал свою работу.
Но он смог изучать Луну так недолго, ведь на спутнике Земли закончился день, а значит упал уровень солнечного излучения. Поэтому SLIM снова перешел в спящий режим и неизвестно, сможет ли он выйти из него в ближайшие дни. Дело в том, что ночью на Луне очень холодно, а потому приборы SLIM могут не выдержать таких низких температур.
Стоит сказать, что японский лунный модуль совершил наиболее точную посадку на поверхности Луны по сравнению с другими подобными миссиями. SLIM приземлился всего в 55 метрах от назначенной точки к кратере Шиоли. Обычно лунные аппараты приземляются в радиусе нескольких километров.
Ученые из JAXA считают, что если бы у посадочного модуля не произошел в последнюю минуту отказ одного из двух главных двигателей, который привел к более жесткой посадке, то приземление SLIM произошло бы в пределах нескольких метров от целевой точки.
Как уже писал Фокус, у марсохода Perseverance на Марсе были выявлены проблемы с одним из его главных приборов. Это ставит под угрозу важные исследования марсианских пород на предмет существования в них признаков внеземной жизни.
Также Фокус писал о том, что NASA развернуло огромный солнечный парус, предназначенный для полетов к другим звездам.