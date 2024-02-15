Для полетов к другим звездам. NASA развернуло огромный солнечный парус (видео)

Во время испытаний был развернут один из четырех сегментов нового солнечного паруса, который будет иметь площадь 1652 кв.м.

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NASA достигло важного этапа в разработке формы движения космических аппаратов с помощью технологии, использующей излучение Солнца, пишет Space.

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Инженеры NASA и компании Redwire Space, которая разработала технологическую новинку, развернули в одном из комплексов компании один из четырех сегментов огромного солнечного паруса. Общая площадь этого паруса в полностью развернутом виде будет составлять 1652 кв.м, а развернутый сегмент имеет площадь 400 кв.м. Парус изготовлен из полимерного материала с покрытием из алюминия толщиной 2,5 микрона, что меньше ширины человеческого волоса.

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К Проксима Центавра на солнечном парусе: успешно завершилась тестовая миссия передовой технологии

Это испытание стало важный шагом на пути к использованию данной технологии для перемещения космических аппаратов в глубокий космос. Ученые из NASA заявили, что новый солнечный парус уже практически готов к использованию в разных миссиях в космосе.

Это испытание стало важный шагом на пути к использованию данной технологии для перемещения космических аппаратов в глубокий космос. Ученые из NASA заявили, что новый солнечный парус уже практически готов к использованию в разных миссиях в космосе Фото: NASA

Для создания движение солнечный парус будет использовать излучение Солнца. Фотоны, то есть частицы света, когда отражаются от солнечного паруса передают ему часть своего импульса. При наличии достаточного количества фотонов большое количество энергии со временем может быть передано солнечному парусу. Солнечный парус может продолжать поглощать этот импульс, переданный отраженными фотонами, для ускорения до тех пор, пока от него отражается свет. То есть космический аппарат с солнечным парусом может набрать очень большую скорость во время движения, которая будет намного больше, чем могут создать химические двигатели.

Главное преимущество солнечных парусов состоит в том, что им не нужно топливо для движения и они очень легкие. Таким образом это делает любую миссию в космос более дешевой. Разработка солнечных парусов началась в начале 21 века и первый аппарат с солнечным парусом совершил свой полет в космосе еще в 2010 году. Это была японская миссия IKAROS. С тех пор технологии солнечных парусов усовершенствовались.

По словам ученых из NASA, с помощью солнечных парусов миссии в глубокий космос станут менее затратными и позволят изучить не только всю Солнечную систему, но и достичь других звезд.

Ученые считают, что для того, чтобы аппараты с солнечным парусом могли набрать еще большую скорость, нужно разместить в космосе большие лазеры, которые и будут ускорять своими лучами аппараты.

Новый солнечный парус еще находится в стадии разработки, но это уже финальный этап этого процесса, и он уже будет готов в ближайшем будущем выполнять миссии в космосе.

Как уже писал Фокус, ученые считают, что с помощью солнечного паруса можно долететь до Марса менее, чем за месяц.

Также Фокус писал о том, что на Марсе возникли проблемы с марсоходом NASA. Ученые пытаются решить проблему с одним из приборов марсохода Perseverance, который позволяет ему стрелять лазерами по местным камням.