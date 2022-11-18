К Проксима Центавра на солнечном парусе: успешно завершилась тестовая миссия передовой технологии

Аппарат LightSail 2 сгорел в атмосфере после 3 лет демонстрации технологии солнечного паруса.

Related video

Более 3 лет прошло с тех пор, как в июне 2019 года с помощью ракеты-носителя Falcon Heavy, космический аппарат оправился в космос. Его основной целью была демонстрация технологии солнечного паруса, которая позволит будущим космическим аппаратам и кораблям с помощью солнечного света перемещаться в космосе. Но 17 ноября 2022 года аппарат вошел в атмосферу Земли и сгорел в ней, пишет New Atlas.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Подошла к своему логическому завершению миссия, которая была призвана показать работоспособность технологии солнечного паруса. С помощью таких парусов, получающих солнечную энергию для движения, в будущем люди, возможно достигнут ближайших звезд.

[ + – ] Более 3 лет прошло с тех пор, как в июне 2019 года с помощью ракеты-носителя Falcon Heavy, космический аппарат оправился в космос. Его основной целью была демонстрация технологии солнечного паруса, которая позволит будущим космическим аппаратам и кораблям с помощью солнечного света перемещаться в космосе. Но 17 ноября 2022 года аппарат вошел в атмосферу Земли и сгорел в ней Фото: New Atlas

После запуска в 2019 году космический аппарат LightSail 2, который по размерам напоминает коробку для обуви, поднялся на высоту в 720 км над поверхностью Земли. На этой высоте земная атмосфера все еще достаточно плотная, чтобы создать сопротивление для движения космического аппарата.

Но именно здесь LightSail 2 развернул свой солнечный парус, который по размерам напоминает боксерский ринг и поднялся еще выше в космос. Солнечная энергия позволила аппарату получить небольшую тягу для того, чтобы менять свое местоположение в космосе.

За более чем 3 года космический аппарат смог совершить 18 тысяч облетов Земли и за это время преодолел расстояние в 8 млн км. Все это время он постоянно корректировал траекторию своего полета, чтобы находиться в космосе. По словам ученых, демонстрация технологии солнечного паруса показала свою эффективность, но для миссии все же настал конец. 17 ноября LightSail 2 завершил свой полет, войдя в атмосферу Земли, где и сгорел.

[ + – ] После запуска в 2019 году космический аппарат LightSail 2, который по размерам напоминает коробку для обуви, поднялся на высоту в 720 км над поверхностью Земли Фото: New Atlas

"Несмотря на то, что этот аппарат уже не с нами, он показал эффективность технологии солнечного паруса и мы еще продолжаем анализировать все данные, полученные за все 3 года", — говорит Брюс Беттс, руководитель миссии LightSail.

Запуск в космос этого аппарата инициировало Планетарное общество, американская некоммерческая организации, которая занимается исследованиями космоса. Сам проект стоил 7 млн долларов. По словам ученых, теперь полученные данные с космического аппарата LightSail 2 будут использованы для проектировки будущих подобных аппаратов на солнечных парусах.

Кстати, один из таких аппаратов уже отправился в космос 16 ноября 2022 года на борту ракеты Space Launch System, которая отправила к Луне беспилотный космический корабль Orion в ходе миссии Artemis 1. Аппарат называется NEA Scout и он будет исследовать околоземные астроиды. В частности, в скором времени он доберется к астероиду 2020 GE и сделает крупным планом снимки его поверхности.

[ + – ] Один из новых аппаратов на солнечном парусе уже отправился в космос 16 ноября 2022 года на борту ракеты Space Launch System, которая отправила к Луне беспилотный космический корабль Orion в ходе миссии Artemis 1. Аппарат называется NEA Scout и он будет исследовать околоземные астроиды. В частности, в скором времени он доберется к астероиду 2020 GE и сделает крупным планом снимки его поверхности Фото: NASA

NEA Scout развернул в космос огромный солнечный парус, который поможет его движению, площадь которого составляет 86 кв. м. Это более чем в 2,5 раза больше, чем площадь солнечного паруса уже уничтоженного LightSail 2.

Ученые считают, что солнечные паруса в сочетании с мощными лазерами помогут добраться до ближайших звезд всего за 20 лет.

Фокус уже писал о том, как аппарат LightSail 2 провел свои первые 30 месяцев космосе.

Также Фокус писал о проекте космического корабля с солнечным парусом, который позволит перемещаться в космосе со скоростью почти эквивалентной скорости света.

Что касается миссии Artemis 1, то как уже писал Фокус, космический корабль Orion успешно летит к Луне и успел прислать изображения Земли из космоса. С этого ракурса нашу планету видели только астронавты миссий "Аполлон" 50 лет назад.