Проксима Центавра на сонячному вітрилі: успішно завершилася тестова місія передової технології

Апарат LightSail 2 згорів у атмосфері після 3 років демонстрації технології сонячного вітрила.

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Понад 3 роки минуло з того часу, як у червні 2019 року за допомогою ракети-носія Falcon Heavy космічний апарат відправився в космос, його основною метою була демонстрація технології сонячного вітрила, яка дозволить майбутнім космічним апаратам і кораблям за допомогою сонячного світла переміщатися в космосі. Але 17 листопада 2022 року апарат увійшов в атмосферу Землі та згорів у ній, пише New Atlas.

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Підійшла до свого логічного завершення місія, яка мала показати працездатність технології сонячного вітрила. За допомогою таких вітрил, які отримують сонячну енергію для руху, в майбутньому люди, можливо, досягнуть найближчих зірок.

[ + – ] Понад 3 роки минуло з того часу, як у червні 2019 року за допомогою ракети-носія Falcon Heavy космічний апарат відправився в космос, його основною метою була демонстрація технології сонячного вітрила, яка дозволить майбутнім космічним апаратам і кораблям за допомогою сонячного світла переміщатися в космосі. Але 17 листопада 2022 року апарат увійшов в атмосферу Землі та згорів у ній. Фото: New Atlas

Після запуску у 2019 році космічний апарат LightSail 2, який за розмірами нагадує взуттєву коробку, піднявся на висоту 720 км над поверхнею Землі. На цій висоті земна атмосфера ще досить щільна, щоб створити опір для руху космічного апарату.

Але саме тут LightSail 2 розгорнув своє сонячне вітрило, яке за розмірами нагадує боксерський ринг, і піднявся ще вище в космос. Сонячна енергія дозволила апарату отримати невелику тягу для того, щоб міняти своє місце в космосі.

За більш як 3 роки космічний апарат зміг здійснити 18 тисяч обльотів Землі й за цей час подолав відстань 8 млн км. Увесь цей час він постійно коригував траєкторію свого польоту, щоб перебувати в космосі. За словами вчених, демонстрація технології сонячного вітрила показала свою ефективність, але для місії все ж таки настав кінець. 17 листопада LightSail 2 завершив свій політ, увійшовши в атмосферу Землі, де й згорів.

[ + – ] Після запуску у 2019 році космічний апарат LightSail 2, який за розмірами нагадує взуттєву коробку, піднявся на висоту 720 км над поверхнею Землі Фото: New Atlas

"Незважаючи на те, що цей апарат вже не з нами, він показав ефективність технології сонячного вітрила, і ми ще продовжуємо аналізувати всі дані, отримані за всі 3 роки", — каже Брюс Беттс, керівник місії LightSail.

Запуск у космос цього апарата ініціювало Планетарне суспільство, американська некомерційна організація, яка займається дослідженнями космосу. Сам проєкт коштував 7 млн доларів. За словами вчених, тепер отримані дані з космічного апарату LightSail 2 буде використають для проєктування майбутніх подібних апаратів на сонячних вітрилах.

До речі, один із таких апаратів уже відправився в космос 16 листопада 2022 року на борту ракети Space Launch System, яка відправила до Місяця безпілотний космічний корабель Orion під час місії Artemis 1. Апарат називається NEA Scout і досліджуватиме навколоземні астроїди. Зокрема, незабаром він дістанеться астероїда 2020 GE і зробить крупним планом знімки його поверхні.

[ + – ] Один із нових апаратів на сонячному вітрилі вже відправився в космос 16 листопада 2022 на борту ракети Space Launch System, яка відправила до Місяця безпілотний космічний корабель Orion під час місії Artemis 1. Апарат називається NEA Scout і досліджуватиме навколоземні астроїди. Зокрема, незабаром він дістанеться астероїда 2020 GE і зробить крупним планом знімки його поверхні. Фото: NASA

NEA Scout розгорнув у космосі величезне сонячне вітрило, яке допоможе його руху, площа якого становить 86 кв. м. Це більш ніж у 2,5 разу більше, ніж площа сонячного вітрила вже знищеного LightSail 2.

Учені вважають, що сонячні вітрила в поєднанні з потужними лазерами допоможуть дістатися найближчих зірок лише за 20 років.

Фокус уже писав про те, як апарат LightSail 2 провів свої перші 30 місяців космосі.

Також Фокус писав про проєкт космічного корабля із сонячним вітрилом, який дозволить переміщатися в космосі зі швидкістю, майже еквівалентною швидкості світла.

Що стосується місії Artemis 1, то, як уже писав Фокус, космічний корабель Orion успішно летить до Місяця та встиг надіслати зображення Землі з космосу. З цього ракурсу нашу планету бачили лише астронавти місій "Аполлон" 50 років тому.