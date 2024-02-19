Миллионы лет назад у наших далеких предков были жабры, но мы утратили их: почему это произошло

Исследователи рассказали, почему у людей нет жабр, несмотря на то, что сотни миллионов лет назад наши далекие предки обладали ими.

Related video

Около 374 миллионов лет назад забавная на вид рыба Тиктаалик вышла на берег, используя новые приспособления: лопастные плавники, позволяющие перемещаться по суше, и воздушные мешки в горле, позволяющие дышать кислородом из воздуха. Тиктаалик также обладал и жабрами, которые позволяли ему дышать под водой, и считается самым ранним общим известным предком четвероногих животных, пишет Live Science.

Миллионы лет эволюции четвероногих привели к появлению бесчисленного множества видов, в том числе и людей. Но если все мы произошли от рыб, почему у нас нет жабр? Частично дело в том, что для работы жабрам необходимо оставаться влажными, что является проблемой для животных, обитающих на суше.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

По словам биолога-эволюциониста из Университета штата Монтана Криса Органа, жабры имеют большую площадь поверхности и состоят из тысячи кровеносных сосудов, обеспечивающих легкий доступ кислорода в кровоток. Когда вода течет по жабрам, кислород проникает внутрь, а углекислый газ — наружу. Таким образом, если бы у наземных животных когда-либо были бы жабры, они, вероятно, попросту высохли бы, а это неэффективная стратегия для дыхания.

Однако человеческие легкие напротив — хорошо приспособлены для жизни на поверхности — они отлично усваивают кислород из воздуха, попадающий в кровоток посредством газообмена. По словам биолога-эволюциониста из Чикагского университета Нила Шубина, который принимал участие в исследовании в 2004 году, когда ученые обнаружили окаменелость Тиктаалика. В действительности легкие существовали задолго до перехода с моря на сушу и они на удивление примитивны в своей эволюции: когда наши ракообразные предки жили под водой, у них на самом деле помимо жабр уже были и легкие.

По словам Шубина, на самом деле рыбы бы не смогли просто выйти на сушу, если бы у них не было легких. Простыми словам, рыбы развили эти черты еще обитая под водой, однако затем смогли эксплуатировать их, оказавшись в новой среде. По сути, по словам исследователей, таким же образом сотни миллионов лет назад наши предки развили "руки", позволяющие им передвигаться по морскому дну, а позже пригодились и для передвижения и поиска пищи на суше.

Поскольку такие конечности оказались полезными на суше, в течение нескольких последующих миллионов лет животные развили еще более длинные конечности и руки. Предполагается, что нечто подобное в действительности произошло и с легкими.

Мягкие ткани, какими и являются легкие в действительности, плохо окаменевают, а потому ученые не уверены, как именно развились легкие человека. Однако существующие данные предполагают, что легкие сначала превратились в простые легкие ящериц, а после разделились на легкие, характерные для млекопитающих. К слову, предполагается, что у млекопитающих диафрагма впервые появилась в действительности еще около 300 миллионов лет назад, именно эта мышца регулирует наше с вами дыхание.

Науке также известно, что структуры, в которых больше не нуждаются те или иные виды, как правило, попросту исчезают. Таким образом, предполагается, что со временем жабры существенно уменьшаются, а затем ограничиваются лишь молодыми особями, пока в конце концов попросту не исчезают у полноценных наземных животных — предполагается, что это произошло около 315 миллионов лет назад.

Может показаться странным, что у примитивных рыб вообще были легкие. Хотя жабры хорошо извлекают кислород из воды, они не всегда обеспечивают его большое количество, особенно более крупным животным, которым его нужно больше. А потому у морских обитателей развились воздушные мешки — примитивные легкие, позволяющие рыбам глотать воздух над поверхностью, чтобы пополнить запасы кислорода. К слову, двоякодышащие рыбы существуют в нашем мире и сегодня — в общей сложности они обитают на планете уже более 400 миллионов лет.

Однако люди являются тем видом, который утратил эти ранние жабры полностью. Человеческие эмбрионы обладают рыбьими физическими особенностями: крошечные складки, называемые глоточными дугами, напоминают жабры, но мы не используем их для дыхания. И хотя это не совсем жабры, они определенно являются реликтом ранних жабр, что-то вроде древнего рецепта, по которому сейчас готовят нечто иное.

У водных видов, дышащих жабрами, такие дуги имеются и в эмбриональном развитии. Единственная разница состоит в том, что дуги превращаются в настоящие жабры вместе с окружающими их костями, мышцами, нервами и артериями.

Ранее Фокус писал о том, что ухо человека развилось из рыбьих жабр: ученые нашли первое анатомическое доказательство.