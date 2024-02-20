С разных планет. Найдено доказательство того, что мужчины и женщины устроены по-разному

В новом исследовании ученые обнаружили веские доказательства того, что мужчины и женщины действительно устроены совершенно разным образом.

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Эксперты по отношениям и различные популярные психологи уже давно транслируют мнение о том, что мужчины и женщины устроены по-разному. В новом исследовании ученые, похоже, нашли этому подтверждение, пишет Daily Mail.

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В ходе исследования команда из Стэндфордского медицинского университета разработала модель искусственного интеллекта, которая смогла определить разницу между сканированием мозговой активности мужчин и женщин с точностью более 90%. Авторы исследования утверждают, что большинство обнаруженных различий находятся в сети режима по умолчанию, полосатом теле и лимбической сети. Простыми словами, все они расположены в областях, отвечающих за:

мечтание;

вспоминание прошлого;

планирование будущего;

принятие решений;

обоняние.

Используя эти результаты, команда смогла добавить к головоломке новую часть, подтвердив идею о том, что биологический пол формирует наш мозг. Авторы исследования также считают, что их работа в дальнейшем может пролить свет на заболевания мозга, которые по-разному проявляются у мужчин и женщин. Например, таких, как аутизм, болезнь Паркинсона, которые чаще встречаются у мужчин, тогда как рассеянный склероз и депрессия чаще встречаются у женщин.

По словам старшего автора исследования, профессора психиатрии и поведенческих наук Виноа Менона, ключевой мотивацией для этой работы стало утверждение о том, что секс играет решающую роль в развитии человеческого мозга, а также нашем старении и проявлении психических и неврологических расстройств.

Какие части мозга наиболее важны для различения мужчин и женщин: полосатое тело и области, участвующие в сети режима по умолчанию и лимбической сети Фото: PNAS

В ходе исследования ученые разработали модель глубокой нейронной сети, способной научить классифицировать снимки мозга как мужские или женские. Ученые начали с того, что показали ИИ серию снимков функциональной магнитно-резонансной томографии и сообщили, смотрит ли ИИ на мужской или женский мозг.

Таким образом разработанная учеными модель смогла понимать, какие части мозга имеют тонкие различия в зависимости от пола человека. На следующем этапе ИИ предоставили около 1,5 тысячи сканирований мозга, отличного от тех, на которых он обучался. В результате модель ученых смогла успешно определить где женский или мужской пол в более 90% случаев.

Отметим, что снимки сканирования были получены от мужчин и женщин из США и Европы. Таким образом ученые предполагают, что ИИ может отличить женский и мужской мозг независимо от других различий, например:

языка;

диеты;

культуры.

Авторы исследования также утверждают, что их работа отличается от ряда подобных. В большинстве исследований ученые называют ИИ "черным ящиком", так как не могут понять, почему он пришел к тем или иным результатам. Однако в этом случае все обстоит совершенно иначе, так как ученые смогли определить области человеческого мозга, которые оказались наиболее важны для ИИ при определении пола человека.

Ранее Фокус писал о том, что ученые показали невероятно сложное строение нашего мозга.