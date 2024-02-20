Обнаружен самый яркий объект во Вселенной: голодная черная дыра съедает одно Солнце в день (фото)

Ученые обнаружили самый яркий квазар из всех известных и черную дыру с самой большой скоростью поглощения материи, которая питает этот квазар.

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Ученые выяснили, что объект, который в 500 трлн раз ярче Солнца, на самом деле является квазаром, хотя впервые его обнаружили еще 44 года назад. Но все это время ученые не подозревали, что это самый яркий объект во Вселенной из когда-либо обнаруженных. Также оказалось, что квазар питает сверхмассивная черная дыра, которая является самой голодной из всех известных на сегодня, ведь поглощает каждый день количество материи эквивалентное массе Солнца. Результаты исследования были опубликованы в журнале Nature Astronomy, пишет Space.

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Квазары представляют собой регион в центре некоторых галактик, где активно поглощающая материю сверхмассивная черная дыра накапливает вокруг себя в аккреционном диске так много материала, что это горячее вещество во время вращения излучает очень много света. Так появляется квазар, яркость которого может быть намного больше, чем яркость всех звезд вместе взятых в его родной галактике.

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Объект, получивший названием J0529-4351 был впервые обнаружен еще в 1980 году, но все это время ученые на знали, что был обнаружен, во-первых, новый квазар, а во-вторых, что это настоящий рекордсмен.

Квазары представляют собой регион в центре некоторых галактик, где активно поглощающая материю сверхмассивная черная дыра накапливает вокруг себя в аккреционном диске так много материала, что это горячее вещество во время вращения излучает очень много света. Иллюстрация Фото: NASA

Свет данного квазара летел к Земле 12 млрд лет, а это значит, что астрономы увидели его таким, каким он был, когда возраст Вселенной составлял 1,8 млрд лет. Как уже было сказано выше, квазары существуют благодаря сверхмассивным черным дырам. Оказалось, что черная дыра, питающая квазар J0529-4351 имеет массу, которая в 17-19 млрд раз больше массы Солнца. При этом каждый год космический монстр поглощает количество материи равное 370 массам Солнца. То есть каждый день черная дыра съедает столько материи, сколько составляет масса Солнца.

Квазар J0529-4351 Фото: space.com

Благодаря настолько быстрому поглощению материи и набору массы, ученые считают черную дыру самой голодной среди всех известных подобных объектов во Вселенной. Также черная дыра является самым быстрорастущим подобным астрономическим объектом среди всех известных. Фактически она достигла предела скорости роста, то есть она растет настолько быстро, насколько это вообще возможно. А квазар выделяет так много света из-за быстрого роста черной дыры, что теперь он является самым ярким объектом в известной Вселенной. Ученые считают, что квазар ярче Солнца в 500 трлн раз.

Регион в космосе, окружащий квазар J0529-4351 Фото: space.com

Также ученые выяснили, что диаметр аккреционного диска черной дыры составляет примерно 7 световых лет. Для понимания того, как это много, представьте себе, что вам придется путешествовать между Землей и Солнцем примерно 45 тысяч раз.

Новое открытие позволяет ученым получить больше информации о том, как сверхмассивные черные дыры, которые работают на пределе своих возможностей, растут и эволюционируют. Также дальнейшие наблюдения могут пролить свет на то, каким образом черные дыры в ранней Вселенной смогли вырасти до подобных гигантских размеров за относительно небольшой период времени по космическим меркам.

Ученые пока точно не понимают, какая физика стоит за очень быстрым ростом черной дыры J0529-4351, но в любом случае они обнаружили самые экстремальные объекты, то есть сверхмассивную черную дыру и создаваемый ею квазар, в известной Вселенной.

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