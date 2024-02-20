Парниковые газы охлаждают Антарктиду вопреки здравому смыслу: что происходит

Исследователи говорят, что в некоторых частях континента наблюдается "отрицательный парниковый эффект".

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Растущее количество метана и углекислого газа, похоже, приводят к "отрицательному парниковому эффекту", охлаждая некоторые части Антарктиды. Но ученые говорят, что такой эффект недолговечный, его может обратить вспять влажный воздух, концентрации которого растут с повышением температуры, пишет New Scientist.

Парниковые газы, основные из которых CO2 и метан, нагревают планету. Но в редких случаях эти газы могут оказывать охлаждающий эффект, когда атмосфера излучает в космос больше тепла из своих теплых верхних слоев, чем удерживает ближе к поверхности Земли.

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Юстус Нотхольт из Бременского университета в Германии и его коллеги впервые обнаружили такой "отрицательный парниковый эффект" над высокогорными частями Антарктиды, где воздух особенно холодный и сухой.

Исследователи утверждают, что более высокий охлаждающий эффект в атмосфере может частично объяснить, почему температура поднимается не так быстро, как в более влажной Арктике, где отрицательный парниковый эффект, по-видимому, является редкостью.

Ученые провели моделирование, чтобы понять, как водяной пар в атмосфере над Антарктидой влияет на потепление или охлаждение, которые связаны с увеличением парниковых газов.

Результаты показали, что влажность является ключевым фактором, который контролирует отрицательный парниковый эффект. Так как влажность увеличивается с повышением температуры, то охлаждающий эффект может смениться потеплением. Пока остается неясным, будут ли верхние слои атмосферы достаточно смешиваться с нижними слоями, чтобы повлиять на температуру поверхности.

Тим Кронин из Массачусетского технологического института также считает, что уровни водяного пара помогают объяснить различные способы воздействия парниковых газов на каждый полярный регион. Но он говорит, что такие факторы, как изменение площади морского льда, вероятно, гораздо более важны для температуры там, чем отрицательный парниковый эффект.

"Это скорее пустяк, чем ключевой элемент понимания изменения климата", — эксперт.

Напомним, крохотные осьминоги предсказали судьбу ледяных щитов Антарктиды. Ученые использовали необычный подход, чтобы с помощью генетики заглянуть в прошлое ледников Антарктиды и узнать, чем нам грозит их разрушение и как скоро оно произойдет.