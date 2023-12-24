Крохотные осьминоги предсказали судьбу ледяных щитов Антарктиды: они на грани исчезновения

Ученые использовали необычный подход, чтобы с помощью генетики заглянуть в прошлое ледников Антарктиды и узнать, чем нам грозит их разрушение и как скоро оно произойдет.

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В ледяных водах Антарктиды ученые находят подсказки о прошлом и будущем нашей планеты не в ледяных кернах или глубоководных отложениях, а в генетическом материале маленьких существ, называемых осьминогами Турке. Изучив ДНК этих осьминогов, исследователи обнаружили доказательства того, что большая часть Западно-Антарктического ледникового щита могла растаять в период 125 000 лет назад, когда климат на Земле был лишь немного теплее современного, пишет CBS News.

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Это открытие имеет большое значение, так как намекает на то, что Западно-Антарктический ледниковый щит более чувствителен к повышению температуры, чем считалось ранее. Если температура продолжит расти, это может привести к значительному повышению уровня моря, что затронет миллионы людей, живущих в прибрежных районах по всему миру. Исследование, в ходе которого были изучены 96 образцов ДНК осьминогов, собранных за три десятилетия, выявило периоды значительного генетического смешения между популяциями, что указывает на то, что были времена, когда моря были свободны ото льда и позволяли более свободно перемещаться видам. Подобные находки крайне важны, поскольку позволяют заглянуть в прошлое и понять, что может произойти, если температура продолжит расти.

Использование морских обитателей для понимания геологических и климатических изменений не часто практиковалось в этой области Фото: Unsplash

Практические последствия этого исследования очень глубоки. Понимание того, как и когда Западно-Антарктический ледниковый щит таял в прошлом, помогает ученым предсказать его поведение в будущем и разработать методы борьбы с этим процессом. Это, в свою очередь, также информирует политиков и общественность о потенциальных последствиях изменения климата и важности сокращения антропогенных выбросов парниковых газов для смягчения этих последствий.

Исследование отличается новаторским подходом — использование морских обитателей для понимания геологических и климатических изменений не часто практиковалось в этой области. Хотя очевидно, что для полного понимания сложной динамики ледяных щитов Антарктиды необходимо провести еще много исследований, эта исследование добавляет важнейший кусочек в головоломку изменения климата нашей планеты и подчеркивает настоятельную необходимость принятия мер для защиты нашего общего будущего. По мере того как айсберги продолжают свое медленное шествие в океаны и открываются скрытые подо льдом ландшафты, становится ясно: то, что происходит в Антарктиде, не остается в Антарктиде — оно способно повлиять на уровень моря и экосистемы по всему миру.

Ранее Фокус писал о влиянии резких изменений климата на клещей. Исследование принесло тревожные новости о стойкости клещей, печально известных виновников распространения болезни Лайма.

Также Фокус писал о том, что у берегов Канады акулы массово выбрасываются на берег, но по мнению ученых, это хорошо. Только за последний год количество самых грозных хищников в океане, выброшенных на берег Канады, существенно возросло. Но исследователи не считают это проблемой.