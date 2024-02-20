Таяние вечной мерзлоты запустит петлю обратной связи: над Землей нависла новая угроза

Исследователи считают, что таяние вечной мерзлоты может привести к образованию новых рек в Арктике, высвободив невероятное количество парниковых газов.

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Вечная мерзлота является не просто особенностью арктических ландшафтов, она также и формирует их, направляя потоки воды. По мере повышения глобальной температуры эта почва, остававшаяся замерзшей миллионы лет назад, может уступить место новым рекам, а также расширить существующие. Ученые полагают, что это приведет к выбросу огромного количества углерода в атмосферу Земли, что может также запустить петлю обратной связи, пишет Live Science.

В новом исследовании ученые сосредоточились на том, какую роль играет вечная мерзлота в арктических водоразделах — участках суши, направляющих воду, такую как дождь и таяние снега, в ручьи, реки, а в конечном итоге моря и океаны.

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В ходе исследования ученые проанализировали данные из более чем 69 000 водоразделов Северного полушария и обнаружили, что твердая поверхность мерзлоты не позволяет воде пробивать каналы, как это происходит в более теплых регионах — именно этим и обосновано меньшее количество рек в регионе.

По словам первого автора исследования Джоанмари Дель Веккио из Дармутского университета, замерзшая земля попросту не дает воде пробиться в результате чего создается эффект сглаживания — именно поэтому в арктических ландшафтах преобладают холмы, а не каналы. Вместо этого вода в вечной мерзлоте протекает по крошечным путям, которые ученые называют "водными путями", пока в конце концов не достигает оной из рек Арктики.

Команда обнаружила, что несколько арктических рек в действительности оказались более глубокими и крутыми, чем те, что встречаются в регионах с умеренным климатом, и занимали на 20% меньше общего ландшафта. Также исследователи заметили, что буквально все арктические водоразделы были сформированы вечной мерзлотой.

Опасность заключается в том, что по мере изменения климата и усугубления климатического кризиса, потепление приводит к таянию вечной мерзлоты. В результате в ландшафте становится все больше воды, поскольку снег тает, а осадки выпадают в виде дождя и снега. Авторы исследования полагают, что по мере таяния вечной мерзлоты почва здесь потеряет свой "защитный щит", что приведет к неминуемой эрозии.

Команда считает, что это обернется увеличением и расширением арктических рек, а также появлению новых, что лишь будет способствовать таянию вечной мерзлоты. Вся эта ситуация глобально, вероятно, также окажет влияние на глобальное потепление, так как помимо сдерживания воды, вечная мерзлота также удерживает огромное количество углерода, который будет высвобождаться по мере оттаивания.

Авторы исследования опасаются, что таким образом будет создана "петля обратной связи", которая будет лишь способствовать дальнейшему нагреву планеты. Данные ученых показывают, что оттаивание вечной мерзлоты при потеплении лишь на 1 градус по Цельсию высвободит такое же количество углерода, что и 35 миллионов автомобилей в течение года.

Ранее Фокус писал о том, что ученые пробудили вирус, "спящий" в вечной мерзлоте последние почти 50 тысяч лет.