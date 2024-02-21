Адская поездка. Что-то в воздухе заставило пассажирские самолеты двигаться быстрее скорости звука

Пассажиров на борту коммерческих рейсов ждало то еще путешествие, поскольку сильный ветер заставил самолеты двигаться со скоростью, превышающей скорость звука.

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Типичная крейсерская скорость пассажирского самолета составляет около 925 км/час, однако в этот раз произошло нечто необычное и весьма дикое: пять пассажирских рейсов нечто заставило двигаться на сверхзвуковой скорости 1290км/час (скорость звука составляет 1234,8 км/час), пишет Daily Mail.

В результате пять рейсов, рейс 22 Virgin Atlantic Airways, рейс 292 British Airways, рейс 216 British Airways, рейс 64 United Airlines и рейс 120 American Airlines, достигли скорости более 1290 км/час. Как считают ученые, причиной такого ускорения коммерческих рейсов стал ветер вдоль реактивного течения.

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Реактивный поток движется с запада на восток и может значительно сократить время потока и доставить пассажиров в пункт назначения значительно раньше. Впрочем, это будет та еще адская поездка — так как платой за движение по реактивному течению станет более сильная турбулентность.

По данным Национальной метеорологической службы США, рейс Virgin Atlantic вылетел из Вашингтона в 22:45 в субботу и достиг скорости в 23:20, находясь к востоку от Лонг-Айленда. Эксперты сообщили, что скорость ветра на высоте, на которой летают самолеты достигала 426 км/час. Позже ученые запустили тем же вечером второй метеозонд и зафиксировали второй по силе ветер на верхних уровнях, зарегистрированный в этом регионе с середины 20-го века.

По данным Национальной метеорологической службы США, скорость ветра над Вашингтоном достигала 426 км/час на высоте, на которой летают самолеты Фото: Twitter

Таким образом рейс получил невероятное ускорение, пока двигался вдоль реактивного потока, однако, когда он покинул его, отдалившись дальше на север, скорость стабилизировалась и составила 926-1126 км/час. Отметим, что скорость по-прежнему была выше типичной крейсерской скорости, что в результате позволило достичь пункта назначения быстрее на 45 минут.

Однако этот рейс стал не единственным, кто получил ускорение из-за реактивного потока. По данным экспертов, еще четыре самолета также прибыли в пункт назначения значительно раньше положенного срока:

рейс 292 British Airways из Вашингтона в Лондон прибыл на 32 раньше;

рейс 216 British Airways из Вашингтона в Лондон — на 20 минут раньше;

рейс United Airlines из Ньюарка в Лиссабон — на 20 минут раньше;

рейс 120 American Airlines из Филадельфии в Доху — прибыл вовремя, вылетев на 30 минут позже запланированного.

По словам метеоролога Джеффа Берарделли, несмотря на то, что пассажирские рейсы достигли скорости 1290 км/час, что значительно превышает скорость звука, технически ни один из них не преодолел звуковой барьер. Дело в том, что самолеты находились в зоне ветра со скоростью 321 км/час и больше, а потому двигались вместе с ним. То есть ни один из самолетов сам по себе на самом деле не двигался со скоростью, превышающей скорость звука, относительно окружающей среды, в которой они находились.

Эксперты отмечают, что единственным коммерческим самолетом, которому удалось преодолеть звуковой барьер был "Конкорд", вышедший на пенсию — именно он мог развивать невероятную скорость в 2172 км/час. Он был выведен из эксплуатации в 2003 году, через несколько лет после катастрофы во Франции в июле 2000 года.

В данный момент NASA работает над созданием приемника "Конкорда", которой мог бы развивать скорость более 1500 км/час. Такой сверхзвуковой самолет мог бы долететь из Лондона в Нью-Йорк за 4 часа, однако пока это невозможно, пилоты могут использовать для ускорения реактивные потоки.

Реактивное течение образуется из-за контраста между холодным плотным воздухом на полюсах и теплым легким воздухом в тропиках в сочетании с вращением Земли. Предыдущие исследования показали, что одним из потенциально положительных эффектов реактивного течения является увеличение скорости полета, в зависимости от направления движения самолета. Простыми словами, самолеты могут "скользить по ветру", тем самым увеличивая свою скорость и сокращая время полета, при этом сжигая меньше топлива и сокращая количество выбросов.

Например, исследование команды из Университета Рединга показало, что коммерческие трансатлантические рейсы могут потреблять до 16% меньше топлива, если смогут успешно использовать быстрые ветры. Обратная сторона использования реактивных потоков заключается в том, что пассажиры будут испытывать большую турбулентность из-за более быстрого реактивного течения.

Отметим, что в прошлом году, исследователи также обнаружили, что глобальное потепление Земли ускоряет ветры в струйных течениях из-за изменения плотности воздуха в атмосфере планеты. При этом более высокие скорости ветра приведут к более сильным восходящим и нисходящим потокам, что приведет к серьезной турбулентности для самолетов.

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