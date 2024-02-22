Недавно обнаруженный астероид размером с автобус летит к Земле: стоит ли переживать

В один день к Земле летят сразу три потенциально опасных астероида.

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Согласно сообщению NASA, астероид 2024 DW, который был впервые обнаружен в космосе 19 февраля, подлетит к Земле ближе чем находится Луна в четверг, 22 февраля. Но он будет не один, пишет Space.

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Астрономы в ходе исследования космоса под названием Catalina Sky Survey, целью которого является обнаружение околоземных астероидов, представляющих потенциальную опасность для Земли, обнаружили новый астероид размером с автобус, ширина которого оценивается в 13 метров.

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Космический камень, получивший название 2024 DW, должен пролететь мимо Земли на расстоянии 225 тысяч км, что намного ближе, чем находится Луна. Наш спутник вращается вокруг Земли на среднем расстоянии 385 тысяч км. На данный момент, по словам ученых, он не представляет угрозы для нашей планеты.

Астероид 2024 DW является одним из трех потенциально опасных астероидов, то есть космических камней, которые приближаются к Земле на расстояние меньше, чем 7,5 млн км, направляющихся к нашей планете 22 февраля. Но этот астероид подлетит ближе всего к нашей планете.

Астероид 2024 DW является одним из трех потенциально опасных астероидов, то есть космических камней, которые приближаются к Земле на расстояние меньше, чем 7,5 млн км, направляющихся к нашей планете 22 февраля. Но этот астероид подлетит ближе всего к нашей планете Фото: EarthSky

Еще один астероид под названием 2024 DX был также обнаружен ранее в этом году, он имеет ширину 12 метров, но этот камень должен пролететь мимо Земли на расстоянии 775 тысяч км. То есть он будет находится в 2 раза дальше, чем расположена Луна.

Третий астероид размером с пассажирский авиалайнер, шириной 27 метров, получил ранее в этом году название 2024 СЕ8, и он также должен пролететь мимо Земли 22 февраля, но на расстоянии 4 млн км от нашей планеты.

Астрономы NASA регулярно следят за околоземными астероидами, которые могут представлять опасность для Земли.

Напоминаем, что в сентябре 2022 года NASA провело успешное испытание новой технологии отклонения астероидов, когда космический аппарат DART врезался астероид Диморф и изменил его орбиту. Фокус уже писал о том, что новое исследование показало, что произошло с обломками астероида, которые были выброшены в результате удара.

А в сентябре прошлого года космический аппарат NASA OSIRIS-REx доставил на Землю образцы другого космического камня, астероида Бенну, чтобы лучше понять его состав. Как уже писал Фокус, выяснилось, что ученые получили самый большой образец астероида среди всех, которые были доставлены на Землю в ходе прошлых миссий.

Также Фокус писал о том, что вокруг Солнца вращается самый дорогой астероид в Солнечной системе — (16) Психея. Ученые считают, что он состоит из огромного количества ценных металлов, если добыть которые, то общая их стоимость может достигать квадриллионов долларов. Но до сих пор не производится добыча этих металлов и ученые объяснили почему.