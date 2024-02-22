Нещодавно виявлений астероїд розміром з автобус летить до Землі: чи варто переживати

В один день до Землі летять одразу три потенційно небезпечні астероїди.

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Згідно з повідомленням NASA, астероїд 2024 DW, який було вперше виявлено в космосі 19 лютого, підлетить до Землі ближче за Місяць у четвер, 22 лютого. Але він буде не один, пише Space.

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Астрономи під час дослідження космосу під назвою Catalina Sky Survey, метою якого є виявлення навколоземних астероїдів, що становлять потенційну небезпеку для Землі, виявили новий астероїд розміром з автобус, ширина якого оцінюється в 13 метрів.

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Космічний камінь, який отримав назву 2024 DW, має пролетіти повз Землю на відстані 225 тисяч км, що набагато ближче, ніж розташований Місяць. Наш супутник обертається навколо Землі на середній відстані 385 тисяч км. Наразі, за словами вчених, він не становить загрози для нашої планети.

Астероїд 2024 DW є одним із трьох потенційно небезпечних астероїдів, тобто космічного каміння, що наближається до Землі на відстань менше, ніж 7,5 млн км, що прямує до нашої планети 22 лютого. Але цей астероїд підлетить найближче до нашої планети.

Астероїд 2024 DW є одним із трьох потенційно небезпечних астероїдів, тобто космічного каміння, що наближається до Землі на відстань менше, ніж 7,5 млн км, що прямує до нашої планети 22 лютого. Але цей астероїд підлетить найближче до нашої планети Фото: EarthSky

Ще один астероїд під назвою 2024 DX був також виявлений раніше цього року, він має ширину 12 метрів, але цей камінь має пролетіти повз Землю на відстані 775 тисяч км. Тобто він буде розташований у 2 рази далі, ніж розташований Місяць.

Третій астероїд розміром із пасажирський авіалайнер, завширшки 27 метрів отримав раніше цього року назву 2024 СЕ8, і він також має пролетіти повз Землю 22 лютого, але на відстані 4 млн км від нашої планети.

Астрономи NASA регулярно стежать за навколоземними астероїдами, які можуть становити небезпеку для Землі.

Нагадуємо, що у вересні 2022 року NASA провело успішне випробування нової технології відхилення астероїдів, коли космічний апарат DART врізався в астероїд Діморф і змінив його орбіту. Фокус уже писав про те, що нове дослідження показало, що сталося з уламками астероїда, які були викинуті в результаті удару.

А у вересні минулого року космічний апарат NASA OSIRIS-REx доставив на Землю зразки іншого космічного каменю, астероїда Бенну, щоб краще зрозуміти його склад. Як уже писав Фокус, з'ясувалося, що вчені отримали найбільший зразок астероїда серед усіх, які доставили на Землю під час минулих місій.

Також Фокус писав про те, що навколо Сонця обертається найдорожчий астероїд у Сонячній системі — (16) Психея. Вчені вважають, що він складається з величезної кількості цінних металів, якщо добути які, то загальна їхня вартість може досягати квадрильйонів доларів. Але досі не проводиться видобуток цих металів і вчені пояснили чому.