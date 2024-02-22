Неисчерпаемая альтернатива нефти: в недрах Земли найдены 5,5 трлн тонн экологичного топлива

Исследователи говорят, что ожидают настоящую "золотую лихорадку" во всем мире.

Related video

В недрах Земли содержится достаточно природного водорода, чтобы удовлетворить потребности человечества на сотни лет вперед. В отчете Геологической службы США водород называют новым основным ресурсом, что дает старт новой золотой лихорадке, пишет New Atlas.

Последние годы ученые занимались поиском новых способов получения экологически чистого водорода, используя возобновляемые источники энергии. Такое топливо имеет самые разные применения. К примеру, в форме криогенной жидкости или сжатого газа, им можно заменить углеводородное топливо. Для этого придется внести небольшие модификации в обычные двигатели внутреннего сгорания.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Водород также можно пропустить через топливный элемент для выработки электроэнергии, действуя как своего рода жидкостно-газообразная батарея.

Проблема заключается в том, что для производства водорода требуется много пресной воды – около 9 л на 1 кг производимого водорода. Также процесс электролиза происходит с потерями, несмотря на постоянное совершенствование технологии.

Водород слишком сложно хранить при атмосферном давлении, что идея о геологическом водороде, заключенном в камнях под ногами, как природный газ, не приходила никому в голову.

Возможно, потому что водород никогда не считал ценным ресурсом до относительно недавнего бума чистой энергии и нулевым выбросам углекислого газа.

Джеффри Эллис из Геологической службы США изучает возможный потенциал геологического водорода в качестве нового первичного ресурса. По его словам, в подземных резервуарах по всему миру содержится невероятные 5,5 трлн тонн водорода.

Предполагается, что он образовался в результате взаимодействия некоторые богатых железом минералов с подземными водами. В некоторых случаях он может быть смешан с другими газами, такими как метан, от которого его необходимо будет отделить. Но водорода настолько много, что аналитики ожидают "золотой" водородной лихорадки в глобальном масштабе.

Правда, добраться до этого водорода будет непростой задачей.

"Большая часть водорода, скорее всего, останется недоступной. Но остальной его части хватит, чтобы обеспечить прогнозируемый спрос – 500 млн тонн в год на протяжении сотен лет", — говорит Эллис.

Такой водороде не будет расходовать возобновляемую энергию. В этом смысле можно утверждать, что он потенциально может быть значительно более экологичным, чем зеленый водород. С другой стороны, если при его использовании в атмосферу попадает метан, это серьезная проблема. За 20-летний период метан стал примерно в 85 раз более мощным парниковым газом, чем углекислый газ.

Напомним, на дне океана, где раскалывается Земля, найден перспективный источник энергии. Исследователи считают, что нашли область с огромным геотермальным потенциалом — все это время скрывалась под толщей воды.