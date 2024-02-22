Невичерпна альтернатива нафти: у надрах Землі знайдено 5,5 трлн тонн екологічного палива

Дослідники кажуть, що очікують справжню "золоту лихоманку" в усьому світі.

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У надрах Землі міститься достатньо природного водню, щоб задовольнити потреби людства на сотні років уперед. У звіті Геологічної служби США водень називають новим основним ресурсом, що дає старт новій золотій лихоманці, пише New Atlas.

Останні роки вчені займалися пошуком нових способів отримання екологічно чистого водню, використовуючи поновлювані джерела енергії. Таке паливо має найрізноманітніші застосування. Наприклад, у формі кріогенної рідини або стисненого газу, ним можна замінити вуглеводневе паливо. Для цього доведеться внести невеликі модифікації у звичайні двигуни внутрішнього згоряння.

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Водень також можна пропустити через паливний елемент для вироблення електроенергії, діючи як свого роду рідинно-газоподібна батарея.

Проблема полягає в тому, що для виробництва водню потрібно багато прісної води — майже 9 л на 1 кг виробленого водню. Також процес електролізу відбувається з втратами, попри постійне вдосконалення технології.

Водень занадто складно зберігати за атмосферного тиску, що ідея про геологічний водень, укладений у камінні під ногами, як природний газ, не спадала нікому на думку.

Можливо, тому що водень ніколи не вважали цінним ресурсом до відносно недавнього буму чистої енергії та нульових викидів вуглекислого газу.

Джеффрі Елліс із Геологічної служби США вивчає можливий потенціал геологічного водню як нового первинного ресурсу. За його словами, в підземних резервуарах по всьому світу міститься неймовірні 5,5 трлн тонн водню.

Передбачається, що він утворився внаслідок взаємодії деяких багатих на залізо мінералів із підземними водами. У деяких випадках він може бути змішаний з іншими газами, як-от метан, від якого його необхідно буде відокремити. Але водню настільки багато, що аналітики очікують "золотої" водневої лихоманки в глобальному масштабі.

Щоправда, дістатися до цього водню буде непростим завданням.

"Більша частина водню, найімовірніше, залишиться недоступною. Але решти його частини вистачить, щоб забезпечити прогнозований попит — 500 млн тонн на рік протягом сотень років", — каже Елліс.

Такий водень не буде витрачати відновлювану енергію. У цьому сенсі можна стверджувати, що він потенційно може бути значно екологічнішим, ніж зелений водень. З іншого боку, якщо під час його використання в атмосферу потрапляє метан, це серйозна проблема. За 20-річний період метан став приблизно у 85 разів потужнішим парниковим газом, ніж вуглекислий газ.

Нагадаємо, на дні океану, де розколюється Земля, знайдено перспективне джерело енергії. Дослідники вважають, що знайшли ділянку з величезним геотермальним потенціалом — весь цей час ховалася під товщею води.