Енергетичний джекпот: на дні океану, де розколюється Земля, знайдено перспективне джерело

Дослідники вважають, що знайшли ділянку з величезним геотермальним потенціалом, яка весь цей час ховалася під товщею води.

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У зв'язку з кліматичною кризою, яка нависла над планетою і дедалі більше посилюється з кожним роком, уряди країн і дослідники розглядають різні варіанти переходу на чисту енергію. На жаль, однієї лише сонячної енергії та вітру недостатньо, щоб відмовитися від використання викопного палива, пише New Atlas.

Одним із можливих претендентів, які можуть допомогти подолати кліматичну кризу та відмовитися від використання викопного палива, може стати геотермальна енергія, адже з усіх боків саме вона вважається джерелом чистої енергії. Річ у тім, що гарячі камені під нашими ногами містять величезну кількість енергії, набагато більшу кількість, ніж ми могли б використати за мільйони років.

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Здавалося б, усе досить просто: підніміть тепло на поверхню та можете використовувати або збирати з нього електричну енергію. До того ж вона доступна цілодобово, 7 днів на тиждень, на відміну від сонячної або вітрової, а витрати на її видобуток відносно невеликі. До того ж цей вид енергії буквально доступний у будь-якій точці планети. Проте сьогодні геотермальні джерела енергії становлять менше ніж 1% світового виробництва.

Зазначимо, що геотермальні розвідувальне буріння є відносно дорогими та не завжди успішними. Отже, компанії, як правило, дотримуються трьох сфер, у яких, як вони вважають, можуть досягти успіху:

Індо-Тихоокеанське "Вогняне кільце";

тектонічний пояс уздовж західного узбережжя Америки.

По суті, основними претендентами на видобуток геотермальної енергії є регіони з вулканами — саме тут геотермальна індустрія найкраще справляється з освоєнням територій як енергетичних ресурсів.

Тепер, згідно з офіційним документом консалтингової компанії CGG, що займається геонауковими технологіями, потенційно мінливий, але значною мірою недосліджений енергетичний джекпот, що змінює правила гри, розташований під дном океану. Дослідники вважають, що унікальні умови морського дна можуть стати джерелом відносно дешевої і доступної геотермальної енергії. Йдеться про регіон, де тектонічні плити відходять одна від одної та створюють нові шматки земної кори в процесі.

На думку дослідників, площа цих величезних розломів становить близько 65 000 квадратних кілометрів, а земна магма тут перебуває доволі близько до поверхні, адже буквально виливається через розрив, що утворився під час розсування плит, а потім застигає в нову породу. Вчені вважають, що все це разом дає вищі шанси на видобуток геотермальної енергії.

Утім, автори дослідження визнають, що існують і мінуси, наприклад, у таких місцях легше побудувати трубопровід, однак вони також розташовані далі від електростанцій. Експерти вважають, що в багатьох областях буде розумніше збирати прісну воду з пари, що проходить через турбіни, і піддавати її електролізу для виробництва екологічно чистого водню, який можна буде відправляти, як є, або перетворювати на аміак для продажу. Побічним продуктом також буде прісна вода.

Наразі компанія CGG подала заявку на патент на "нову комбінацію геологічних, геофізичних та інженерних технологій, що допомагає досліджувати й розробляти ці ресурси". Автори дослідження також зазначають, що планують ліцензувати ідею за розумною ціною в розвинених країнах і за легко доступною ціною для слаборозвинених країн.

Раніше Фокус писав про те, що вчені створили джерело енергії, що дає змогу довго жити в космосі.