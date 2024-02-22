В Израиле нашли загадочную каменную шкатулку возрастом 2 тыс. лет: ее назначение до сих пор неизвестно (фото)

Ученые считают, что артефакт мог быть витриной для товаров, а материал выбран не случайно.

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Во время раскопок на территории Национального парка "Иерусалимские стены" в Израиле археологи обнаружили 2000-летнюю известняковую шкатулку размером 30 на 30 сантиметров. Теперь этот артефакт времен Второго Храма представлен в иерусалимском Музее Израиля, пишет IFLScience.

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Этот сундучок, датируемый эпохой, когда Паломническая дорога была оживленной главной улицей Иерусалима, вызывает интерес из-за своего загадочного назначения. Хотя точная функция остается неопределенной, эксперты предполагают, что артефакт мог служить витриной для товаров на городском рынке. Находка согласуется с другими артефактами, обнаруженными в окрестностях, такими как глиняная посуда, монеты и кухонные принадлежности, что указывает на коммерческую деятельность, которая процветала вдоль Паломнической дороги.

Шкатулка имеет девять равных по размеру отделений Фото: Zohar Shemesh, Israel Museum, Jerusalem

Археологи Юваль Барух и Ари Леви, которые руководят раскопками для Управления древностей Израиля, отмечают связь ящика с уникальной экономикой города и соблюдением законов чистоты, особенно тех, что касаются Храма. Материал ящика выбран в соответствии с еврейскими законами, которые считали каменные сосуды менее восприимчивыми к загрязнению. Это делало их пригодными для многократного использования в течение длительного времени.

Сундучок имеет девять равных по размеру отделений, на его боках видны следы обгорания, что, вероятно, является следствием Великого еврейского восстания. Что действительно отличает этот артефакт, так это его превосходное состояние сохранности, ведь он является единственным полным экземпляром такого рода, известным науке. Дуди Мевора, старший куратор Музея Израиля, подчеркнул тщательный процесс реставрации, проведенный Виктором Узиэлем, экспертом из Лаборатории сохранения артефактов музея.

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В отличие от подобного сундучка, найденного полвека назад и причудливо названного "миской с орехами и семенами", этот артефакт полностью реконструировали. Уникальность заключается не только в его форме, но и в богатом историческом контексте, который он предоставляет.

Паломническая дорога, соединявшая Силоамский бассейн с Храмовой горой, служила главной магистралью города два тысячелетия назад, что делает эту шкатулку выразительной реликвией прошлого Иерусалима.

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