Могут ли люди дышать жидкостями с кислородом, как это делают в фантастических фильмах

Исследователи говорят, что эта идея даже была опробована на млекопитающих, но есть некоторые нюансы.

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Дышать жидкостью – плохая идея, особенно для тех, кто эволюционировал, чтобы дышать воздухом. Но существует концепция, которая была проверена на животных и людях, доказывающая, что мы можем дышать определенными жидкостями, богатыми кислородом, пишет IFLScience.

Идея звучит как научная фантастика, но на самом деле, в клиниках используется частичная жидкостная вентиляция, обеспечивающая пациентов кислородом во время искусственной вентиляции легких.

Конечно, речь идет не о жидком кислороде, так как это был бы последний вдох человека. Как известно, кислород становится жидким при температуре -183°C. В место этого в больницах используют жидкости, богатые кислородом, такие как перфторуглерод (ПФУ), которые поддерживают газообмен в легких человека.

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Кроме этого, считается, что жидкостное дыхание может пригодиться глубоководным дайверам. Если легкие заполнить жидкостью, то внутреннее давление в теле будет соответствовать внешнему, что обезопасит дайверов от декомпрессионной болезни.

Жидкостное дыхание было опробовано на млекопитающих, среди которых были кошки и мыши. Некоторые подопытные выживали на протяжении нескольких недель. Но был один серьезный недостаток – животные умирали после возвращения к нормальному дыханию воздухом. Все же эксперимент продемонстрировал, что полная жидкостная вентиляцию легких возможна.

Также возникла и другая серьезная проблема. У кошек поступление кислорода в кровоток было эффективным, но выделение углекислого газа оказалось нарушенным.

Стоит учитывать, что при частичной жидкостной вентиляции, которая проводится медиками, количество жидкости в легких невелико и выводится путем испарения. Но дышать полностью погруженным в жидкость было бы крайне неприятным. Человек бы чувствовал, что он тонет на протяжении всего времени.

Расширение и сжатие легких также было бы весьма проблематичным, поскольку наше тело не привыкло к перемещению таких плотных жидкостей. Выведение углекислого газа также было бы проблематичным. Некоторые ученые предлагают прикреплять к кровотоку устройство, которое могло бы помогать выводить углекислый газ.

Жидкостное дыхание пригодилось бы и для освоения космоса в будущем. Такой метод дыхания может решить проблему чрезмерных перегрузок, с которыми астронавты сталкиваются во время разгона космического корабля. Люди могут выдерживать силу около 9 G в течение нескольких секунд, но даже воздействие силы в 6 G в течение длительного периода будет фатальным.

Однако если вы поместите кого-то в жидкость, вы сможете распределить силу по поверхности его тела, что позволит ему выдерживать силу примерно до 24 G.

Напомним, миллионы лет назад у наших далеких предков были жабры, но мы утратили их. Ученые объяснили, как и почему это произошло.