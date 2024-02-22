Как будто завтра не наступит: люди иссушают недра Земли быстрее, чем планета может выдержать

Исследователи обнаружили, что мир растрачивает слишком много грунтовых вод и впоследствии это может привести к глобальному кризису.

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В начале ноября журналисты опубликовали расследование о состоянии запасов подземных вод в США — они пришли к выводу, что Штаты выкачивают слишком много грунтовых вод. Однако теперь исследователи считают, что ситуация намного хуже — Соединенные Штаты Америки не единичный случай, такая ситуация прослеживается по всему земному шару, пишет SciTechDaily.

По словам старшего научного сотрудника кафедры экологических системных наук в ETH Zurich Хансйорга Сейболда, остальной мир также растрачивает грунтовые воды, "как будто завтра не наступит". Вместе с коллегами из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре Сейболд смог подтвердить тревожные выводы журналистского расследования: люди выкачивают слишком много грунтовых вод по всему земному шару, где обитают.

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В ходе исследования ученые собрали и проанализировали данные из более чем 170 000 скважин для мониторинга подземных вод и 1700 систем подземных вод за последние 40 лет. Результаты свидетельствуют о том, что за последние десятилетия человечество значительно расширило добычу грунтовых вод по всему миру.

Уровень воды в большинстве слоев горных пород, также известных как водоносные горизонты, резко упал почти во всех регионах Земли с 1980 года. Более того данные также свидетельствуют о том, что с 2000 года это сокращение запасов воды в недрах Земли лишь ускорилось. Авторы исследования утверждают, что наиболее уязвимыми водоносные горизонты оказались в таких регионах как:

Калифорния и Высокие равнины США;

Испания;

Иран;

Австралия.

Сейболд отмечает, что они с коллегами не были удивлены тому, что человечество выкачивает огромное количество воды из недр планеты, однако поразительным оказалось то, насколько быстро это происходит за последние два десятилетия.

Команда отмечает, что одной из причин ускорения падения уровня грунтовых вод во всем мире является то, что люди интенсивно используют эти территории для сельского хозяйства и выкачивают чрезвычайно большое количество воды из недр планеты для орошения сельскохозяйственных культур. Увы, выращивание продуктов питания и изменение климата лишь усугубляют проблему.

В мире есть проблема: на всех обитаемых континентах ресурсы подземных вод, уровень которых упал в разной степени, отмечены зонами от светло- до темно-красного цвета Фото: UCSB

Частью проблемы также является то, что население планеты неумолимо растет, а вместе с ним и потребность в продуктах питания. Но проблему также усугубляет и изменение климата, в результате которого на Землю обрушиваются все более интенсивные волны жары и засухи — в результате некоторые районы планеты становятся еще более засушливыми. Увы, там, где изменение климата приводит к уменьшению количества осадков, ресурсы подземных вод восстанавливаются медленнее, если вообще восстанавливаются.

Ученые также обнаружили, что более интенсивные дожди, выпадающие в некоторых регионах планеты, также не помогают в решении ситуации. Если вода поступает в огромных количествах, почва попросту не может ее впитать. Вместо этого вода стекает на поверхность и не просачивается в грунтовые воды. Причем особенно остро эта проблема стоит в местах с высоким уровнем уплотнения почвы, например, крупных городах.

Впрочем, по словам соавтора исследования Дебры Перроне, результаты также свидетельствуют о том, что некоторым водоносным горизонтам все же удалось восстановиться — это касается стран, где доступны альтернативные источники воды или были внесены изменения в политику.

Одним из таких примеров является Женевский водоносный горизонт, который снабжает питьевой водой около 700 000 человек в кантоне Женева и соседнем французском департаменте Верхняя Савойя. В 1960-70 годах грунтовые воды в нем резко сократились, однако властям удалось восстановить их: правительства договорились искусственно пополнять запасы грунтовых вод водой из реки Арве.

Авторы исследования считают, что этот проект восстановления водоносного горизонта должен послужить примером для правительств других стран, причем шаги по восстановлению запасов грунтовых вод во всем мире необходимо предпринимать уже сегодня.

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