Ящик Пандоры. Ученые обнаружили подземные воды возрастом 1,2 миллиарда лет

Новое открытие позволит экспертам лучше понять, как водород и гелий производятся глубоко внутри Земли, а также может дать ключ к пониманию того, как некоторые организмы выживают в самых глубоких уголках планеты.

В ходе своего недавнего исследования эксперты нашли в шахте по добыче урана и золота в руднике Моаб-Хотсонг (Южная Африка) на глубине 2,9 км подземные воды, возраст которых составляет 1,2 миллиарда лет, пишет Interesting Engeneering.

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Новое открытие позволит ученым лучше понять, как водород и гелий производятся глубоко внутри Земли, а также может дать ключ к пониманию того, как некоторые организмы выживают в самых глубоких и темных уголках нашей планеты.

Один из ученых назвал находку ящиком Пандоры, производящий гелий и водород.

"Мы сможем использовать наше открытие на благо всего человечества", — подчеркнули специалисты.

По мнению исследователей, их выводы также предоставят ценную информацию о процессах, которые позволяют микробной жизни процветать на далеких планетах.

"Ящик Пандоры" глубоко под землей

Открытие этих подземных вод позволило исследователям проанализировать процесс производства гелия и водорода глубоко под поверхностью Земли. Это имеет важное значение, поскольку может помочь найти новые запасы элементов.

Уран и другие радиоактивные элементы естественным образом образовались в окружающих подземные воды породах. Наличие этих элементов дает ученым новые подсказки о том, как грунтовые воды сыграли роль источника энергии для хемолитотрофных групп микроорганизмов, которые, как известно, живут в глубоких недрах Земли.

Излучение от этих элементов разрушает молекулы воды в процессе, называемом радиолизом, который производит большую концентрацию водорода. Между тем водород является жизненно важным источником энергии для подземной микробной жизни, которая не имеет доступа к солнечной энергии для фотосинтеза.

Что касается радиогенного гелия, то исследователи обнаружили, что он рассеивается из глубин Земли с впечатляющей эффективностью. Хотя этот гелий может быть и полезен для людей, поскольку его мировые запасы истощаются, исследователи также подчеркивают важную роль, которую он играет для микробной жизни. Человечество — не единственные организмы, полагающиеся на энергетические ресурсы недр Земли.

"Наше исследование жизненно важно для понимания роли, которую эти процессы играют в распространении микробной жизни, тем более что подобные процессы могут происходить и на далеких планетах с аналогичным составом элементов", — заключили ученые.

Напомним, что ранее эксперты смогли обнаружить в Млечном Пути звезду с самым большим количеством химических элементов. Ею оказалась звезда под названием HD 222925, содержащая 65 элементов периодической системы.