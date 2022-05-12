Богата золотом, платиной и серебром. В Млечном Пути найдена звезда "золотого стандарта"

Астрономам удалось найти в нашей галактике звезду с самым большим количеством химических элементов.

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Ученые из Мичиганского университета, США, обнаружили яркую звезду под названием HD 222925, в которой находится 65 элементов периодической системы. 42 из них являются тяжелыми элементами из нижней части периодической таблицы элементов. Новое открытие поможет астрономам понять, как формируются тяжелые элементы в нашей Вселенной, сообщает Phys.

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"Это абсолютный рекорд. Эта звезда также уникальна тем, что в ней есть большое количество элементов, которые находятся в нижней части периодической системы химических элементов. Мы нашли даже золото. Эти элементы появились в результате r-процесса или быстрого процесса захвата нейтронов. Это то, что мы пытаемся понять: как, где и когда были созданы эти элементы", — говорит Ян Редерер из Мичиганского университета.

По словам ученых, именно во время r-процесса образуются тяжелые элементы, такие как селен, серебро, теллур, платина, золото и торий. Их обнаружили в звезде HD 222925, которая находится в созвездии Тукана, но их редко находят в других звездах.

[ + – ] Ученые из Мичиганского университета, США, обнаружили яркую звезду под названием HD 222925, в которой находится 65 элементов периодической системы. 42 из них являются тяжелыми элементами из нижней части периодической таблицы элементов Фото: phys.org

"Считается, что тяжелые элементы могут появится только во время столкновения нейтронных звезд или же во время взрыва очень массивной звезды. Но как появились эти элементы в звезде HD 222925? Вот в чем вопрос", — говорит Редерер.

[ + – ] Тяжелые элементы могут появится во время столкновения нейтронных звезд Фото: wikipedia

Ученые пока точно не могут сказать, что стало причиной образования этих элементов: или взрыв сверхновой или слияние нейтронных звезд на очень раннем этапе существования Вселенной. В любом случае, вещество, которое было выброшено в космос в результате одного из этих событий стало фундаментом для появления звезды HD 222925.

[ + – ] Карта созвездия Тукана, ММО - это галактика-спутник Млечного Пути под названием Малое Магелланово Облако Фото: wikipedia

"Теперь эту звезду с ее необычайно высоким составом химических элементов можно использовать в качестве модели, чтобы можно было проверить различные варианты появления r-процесса", — говорит Редерер.

Астрономам удалось узнать химических состав звезды благодаря наблюдения космического телескопа Хаббла и наземных телескопов. Обсерватории могут увидеть разные спектры света, которые показывают наличие тех или иных химических элементов. Таким образом ученые могут не только понять, что это за элементы, но и узнать их количество в звездах.

"Теперь мы имеем подробный список элементов, которые появились в результате одного из двух известных нам процессов в ранней истории нашей Вселенной. Теперь любое последующее моделирование r-процесса должно учитывать полученный результат", — говорит Анна Фребель из Массачусетского технологического института.

Напоминаем, что космическому телескопу Уэбба удалось сделать невероятно четкие снимки звезд в галактике Большое Магелланово облако. Эти изображения намного более детализированы, чем изображения других космических телескопов.

Фокус также писал о том, что астрономы впервые увидели первую стадию взрыва звезды. Это космическое извержение называется взрывом новой и происходит на белых карликах.