Багата на золото, платину та срібло. В Чумацькому Шляху знайдено зірку "золотого стандарту"

Астрономам вдалося знайти в нашій галактиці зірку з найбільшою кількістю хімічних елементів.

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Вчені з університету Мічигану, США, виявили яскраву зорю під назвою HD 222925, в якій знаходиться 65 елементів періодичної системи. 42 є важкими елементами з нижньої частини періодичної таблиці елементів. Нове відкриття допоможе астрономам зрозуміти, як формуються важкі елементи в нашому Всесвіті, повідомляє Phys.

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"Це абсолютний рекорд. Ця зірка також унікальна тим, що в ній є велика кількість елементів, що знаходяться в нижній частині періодичної системи хімічних елементів. Ми знайшли навіть золото. Ці елементи з'явилися внаслідок r-процесу або швидкого процесу захоплення нейтронів. Це те, що ми намагаємося зрозуміти: як, де і коли були створені ці елементи", — каже Ян Редерер з університету Мічигану.

За словами вчених, саме під час r-процесу утворюються важкі елементи, такі як селен, срібло, телур, платина, золото та торій. Їх виявили в зірці HD 222925, яка знаходиться в сузір'ї Тукана, але їх рідко знаходять в інших зірках.

[ + – ] Вчені з університету Мічигану, США, виявили яскраву зірку під назвою HD 222925, в якій знаходиться 65 елементів періодичної системи. 42 є важкими елементами з нижньої частини періодичної таблиці елементів Фото: phys.org

"Вважають, що важкі елементи можуть з'явитися лише під час зіткнення нейтронних зір або під час вибуху дуже масивної зірки. Але як з'явилися ці елементи в зірці HD 222925? Ось у чому питання", — говорить Редерер.

[ + – ] Тяжкі елементи можуть з'явитися під час зіткнення нейтронних зірок Фото: wikipedia

Вчені поки точно не можуть сказати, що спричинило утворення цих елементів: або вибух наднової, або злиття нейтронних зір на дуже ранньому етапі існування Всесвіту. У будь-якому разі, речовина, викинута в космос внаслідок однієї з цих подій, стала фундаментом для появи зірки HD 222925.

[ + – ] Карта сузір'я Тукана, ММХ — це галактика-супутник Чумацького Шляху під назвою Мала Магелланова Хмара Фото: wikipedia

"Тепер цю зірку з її надзвичайно високим складом хімічних елементів можна використовувати як модель, щоб можна було перевірити різні варіанти появи r-процесу", — говорить Редерер.

Астрономам вдалося дізнатися хімічний склад зірки завдяки спостереженню космічного телескопа Габбла та наземних телескопів. Обсерваторії можуть побачити різні спектри світла, які свідчать про наявність тих чи інших хімічних елементів. Так вчені можуть не тільки зрозуміти, що це за елементи, а й дізнатися про їхню кількість у зірках.

"Тепер ми маємо докладний список елементів, які з'явилися внаслідок одного з двох відомих нам процесів у ранній історії нашого Всесвіту. Тепер будь-яке подальше моделювання r-процесу має враховувати отриманий результат", — каже Анна Фребель із Массачусетського технологічного інституту.

Нагадуємо, що космічному телескопу Вебба вдалося зробити неймовірно чіткі знімки зірок у галактиці Велика Магелланова Хмара. Ці зображення набагато деталізованіші за зображення інших космічних телескопів.

Фокус також писав про те, що астрономи вперше побачили першу стадію вибуху зірки. Це космічне виверження називається вибухом нової та відбувається на білих карликах.