Ящик Пандори. Вчені виявили підземні води віком 1,2 мільярда років

Нове відкриття дозволить експертам краще зрозуміти, як водень і гелій виробляються глибоко всередині Землі, а також може дати ключ до розуміння того, як деякі організми виживають у найглибших куточках планети.

Під час свого недавнього дослідження експерти знайшли в шахті з видобутку урану та золота в копальні Моаб-Хоцонг (Південна Африка) на глибині 2,9 км підземні води, вік яких становить 1,2 мільярда років, пише Interesting Engeneering.

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Нове відкриття дозволить вченим краще зрозуміти, як водень і гелій виробляються глибоко всередині Землі, а також може дати ключ до розуміння того, як деякі організми виживають у найглибших і найтемніших куточках нашої планети.

Один з учених назвав знахідку ящиком Пандори, який виготовляє гелій та водень.

"Ми зможемо використати наше відкриття на благо всього людства", — наголосили фахівці.

На думку дослідників, їхні висновки також нададуть цінну інформацію про процеси, які дозволяють мікробному життю процвітати на далеких планетах.

"Ящик Пандори" глибоко під землею

Відкриття цих підземних вод дозволило дослідникам проаналізувати процес виробництва гелію та водню глибоко під поверхнею Землі. Це має важливе значення, оскільки він може допомогти знайти нові запаси елементів.

Уран та інші радіоактивні елементи природно утворилися в породах навколо підземних вод. Наявність цих елементів дає вченим нові підказки про те, як ґрунтові води зіграли роль джерела енергії для хемолітотрофних груп мікроорганізмів, які, як відомо, живуть у глибоких надрах Землі.

Випромінювання цих елементів руйнує молекули води у процесі, званому радіолізом, який виробляє велику концентрацію водню. Тим часом водень є життєво важливим джерелом енергії для підземного мікробного життя, яке не має доступу до сонячної енергії для фотосинтезу.

Щодо радіогенного гелію, то дослідники виявили, що він розсіюється з глибин Землі з дивовижною ефективністю. Хоча цей гелій може бути корисним для людей, оскільки його світові запаси виснажуються, дослідники також наголошують важливу роль, яку він відіграє для мікробного життя. Людство — не єдині організми, що покладаються на енергетичні ресурси надр Землі.

"Наше дослідження життєво важливе для розуміння ролі, яку ці процеси відіграють у поширенні мікробного життя, тим більше, що подібні процеси можуть відбуватися і на далеких планетах з аналогічним складом елементів", — підсумували вчені.

Нагадаємо, що раніше експерти змогли виявити в Чумацькому Шляху зірку з найбільшою кількістю хімічних елементів. Нею виявилася зірка під назвою HD 222925, що містить 65 елементів періодичної системи.