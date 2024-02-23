Американская компания представила самую большую капсулу для полетов человека в космос (фото)

Компания Space Perspective намерена произвести революцию в том, как люди воспринимают космос.

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Американская компания Space Perspective намерена доставлять космических туристов на высоту 32 км, где еще по факту космоса нет, то есть это часть стратосферы Земли. Тем не менее с этой высоты можно будет насладится удивительным видом на нашу планету и сам космос. И все это компания планирует сделать с помощью высокотехнологичных космических шаров. Недавно компания опубликовала снимки готовой испытательной капсулы Spaceship Neptune, которая получила название Excelsior, пишет Interesting Engineering.

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Компания Space Perspective заявляет, что она намерена произвести революцию в том, как люди воспринимают космос и представляет капсулу Excelsior как самую большую когда-либо созданную космическую капсулу, предназначенную для полетов человека.

Компания Space Perspective заявляет, что она намерена произвести революцию в том, как люди воспринимают космос и представляет капсулу Excelsior как самую большую когда-либо созданную космическую капсулу, предназначенную для полетов человека Фото: Space Perspective

В этой капсуле есть бар, мягкие кресла, лаунж-зона, Wi-Fi и даже настоящий туалет. Сферическая капсула диаметром 4,9 метра и объемом более 60 кубических метров устанавливает новые стандарты в космических путешествиях. Дело в том, что капсула почти вдвое больше космических кораблей SpaceShip Two от компании Virgin Galactic и New Shepard от компании Blue Origin и примерно в четыре раза больше корабля Crew Dragon от компании SpaceX.

Капсула имеет большие окна для панорамного вида и инновационную технологию, которая защищает от вредного излучения и регулирует внутреннюю температуру. Капсула рассчитана на 8 космических туристов.

Капсула имеет большие окна для панорамного вида и инновационную технологию, которая защищает от вредного излучения и регулирует внутреннюю температуру. Капсула рассчитана на 8 космических туристов Фото: Space Perspective

В отличие от других компаний, которые занимаются космическим туризмом и используют для этого ракеты-носители, сферическая капсула крепится к гигантскому воздушному шару, наполненному водородом. Капсула будет подниматься с помощью воздушного шара со скоростью примерно 20 км/час.

В этой капсуле есть бар, мягкие кресла, лаунж-зона, Wi-Fi и даже настоящий туалет Фото: Space Perspective

Само путешествие на высоту 32 км и спуск обратно будет занимать 6 часов, но в течение 2 часов капсула будет парить в стратосфере. Благодаря огромным окнам туристы получат прекрасный вид не только на Землю, но и на настоящий космос. Во время подъема туристы смогут видеть на расстоянии до 800 км всех направлениях, а на максимальной высоте они увидят полную черноту космоса и кривизну Земли.

В отличие от других компаний, которые занимаются космическим туризмом и используют для этого ракеты-носители, сферическая капсула крепится к гигантскому воздушному шару, наполненному водородом. Капсула будет подниматься с помощью воздушного шара со скоростью примерно 20 км/час Фото: Daily Mail

Испытательный полет капсулы запланирован на конец этого года, а полноценные туристические полеты должны начаться уже в 2025 году.

Сколько же стоит билет на такое путешествие? Стоимость для одного космического туриста составляет 125 тысяч долларов. При этом, согласно заявлению компании Space Perspective, уже продано 1750 билетов. До конца 2024 года компания планирует продать еще более 2000 билетов.

Разработка воздушного шара, который будет поднимать капсулу уже завершена, а корабль Marine Spaceport Voyager, который будет стартовой площадкой для запусков в океане, уже находится на заключительной стадии подготовки.

Как уже писал Фокус, физики считают, что двигатели на антиматерии позволят людям долететь к звездам за несколько лет. Но есть некоторые трудности в создании таких двигательных установок.

Также Фокус писал том, что США впервые с 1972 года вернулись на Луну. Посадочный модуль "Одиссей" американской компании Intuitive Machines успешно приземлился недалеко от южного полюса Луны. Хотя эта посадка не прошла без проблем.