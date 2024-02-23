Кто-то травит океан цианидом, уничтожая все живое: ученые пытаются найти виновного

Ситуация в Южно-Китайском море настолько накалилась, что под угрозой исчезновения оказался уникальный тропический атолл.

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Спор по поводу отмели Скарборо — тропического атолла, представляющего собой "лакомый кусочек" для Филиппин и Китая — продолжается уже много лет, однако в последнее время ситуация вышла из-под контроля. Исследователи обнаружили, что кто-то отравляет океан цианидом, но до сих пор не могут понять кто именно, пишет Futurism.

На этой неделе Филиппинское бюро рыболовства и водных ресурсов (BFAR) выдвинуло обвинения в сторону Китая, заявив, что китайские рыбаки используют цианид во время рыболовства, чем отравляют океан. По словам представителя BFAR Назарио Бригера, ущерб от китайских судов сегодня может превысить 17,8 миллиона долларов. Бригер также заявил, что Китай намеренно уничтожает отмель Скарборо, чтобы помешать филиппинским рыбацким судам ловить рыбу в этом районе.

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Однако филиппинская береговая охрана не может с уверенностью заявить, кто именно несет ответственность за использование цианида в этом районе. По словам коммодора филиппинской береговой охраны Джея Тарриэла, в данный момент у правоохранительных органов нет каких-либо научных исследований или каких-либо других доказательств, которые позволили бы предположить, что рыболовный промысел с использованием цианида может быть делом рук китайских или вьетнамских рыбаков.

Отметим, что Скарборо является атоллом расположенным примерно в 200 километрах от Филиппин. По оценкам экспертов, этот атолл ежегодно обеспечивает едой более 385 000 человек, а также приносит прибыль от вылова более 275 000 метрических тонн рыбы.

Исследователи отмечают, что атолл стал "камнем преткновения" двух стран по целому ряду причин. Во-первых, этот регион богат водной жизнью и рыбными запасами. Во-вторых, здесь есть внутренняя лагуна, где суда могут укрыться во время шторма, что делает ее идеальной остановкой для отдыха лодок.

Ученые отмечают, что рыбный промысел с использованием цианида ранее использовался филиппинским рыбаками для оглушения рыбы. Фактически такой метод является простым способом получения ежедневного улова, однако он наносит вред окружающей среде. Предыдущие исследования уже показали, что использование цианида разрушает коралловые рифы, которые сегодня находятся на грани исчезновения из-за разрушительного рыболовства, а также последствий изменения климата.

По словам биолога Международного альянса морской среды (IMA) на Филиппинах Сэма Мамауага, фактически на каждую выловленную рыбу с использованием цианида приходится около одного квадратного метра разрушенного кораллового рифа. В результате ученые опасаются, что в ближайшем будущем некогда процветающий атолл Скарборо попросту придет в упадок из-за действий людей.

Как мы писали ранее, союзник США обвинил Пекин заявив, что Китай травит Южно-Китайское море цианидом. Представители филиппинских властей сообщили о том, что китайские бригады применили токсичный химикат на отмели Скарборо, чтобы отравить экосистему и выгнать филиппинских рыбаков

Ранее Фокус писал о самом крупном и глубоководном коралловом рифе в мире: ни один луч солнца не достигает его.