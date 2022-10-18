Бомба замедленного действия. Корабль-призрак времен Второй мировой 80 лет отравляет океан

Ученые исследовали лишь одно затонувшее судно и ужаснулись тем, каковы могут быть масштабы загрязнения океана затонувшими кораблями.

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На дне океана покоятся сотни затонувших кораблей, которые манят своей таинственностью. Дайверы ожидают найти на месте кораблекрушений несметные сокровища, но ученые видят все немного в другом свете. Исследователи ужаснулись, исследовав как сильно и как долго эти "сокровища" в виде старого топлива, проржавевших бомб и токсичных отходов, отравляют океан и все живое в нем, пишет Science Alert.

В новом исследовании группа биологов-экологов из Гентского университета в Бельгии изучила корабль времен Второй мировой Войны V-1302 John Mahn — сегодня он покоится на дне Северного моря. Ученые изучили загрязнение воды в месте кораблекрушения и вокруг затонувшего корабля — результаты ужасающие.

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По словам одного из авторов исследования Жозефьен Ван Ландуит, они с коллегами хотели проверить, продолжают ли старые затонувшие корабли в бельгийской части Северного моря отравлять воды и формировать местные микробные сообщества. Забегая наперед — продолжают, еще и как.

Изначально V-1302 John Mahn был немецким рыболовным траулеров, однако во время войны его переоборудовали на патрульный катер. В 1942 году корабль был затоплен британскими Королевскими ВВС в рамках операции Channel Dash. С тех пор он покоится на дне Северного моря и планомерно отравляет здешние воды вот уже 80 лет.

В ходе исследования ученые изучили образцы стального корпуса и отложений в 12 точках разной отдаленности от кораблекрушения. В результате они обнаружили в пробах тяжелые металлы (никель и медь), мышьяк, взрывоопасные соединения, полициклические ароматические углеводороды и химические вещества, встречающиеся в угле, сырой нефти и бензине — ПАУ.

Ученые отмечают, что концентрация токсичных веществ была критической по мере приближения к кораблю. Например, самые высокие концентрации металлов фиксировались в образце расположенном ближе всего к угольному бункеру корабля.

Исследовали также обнаружили сульфатредуцирующие бактерии на корпусе корабля, которые, по видимому, разъедают его. Биологи-экологи опасаются, что в дальнейшем ситуация может лишь усугубиться — по мере разрушения корабля будет расти и загрязнение окружающей среды.

Ученым еще многое предстоит узнать о загрязнении океана затопленными кораблями, однако уже сейчас понятно, что последствия сокрушительны для местной экосистемы. Исследователи изучили последствия лишь одного кораблекрушения, а ведь на дне океана находятся сотни затопленных кораблей, которые отравляют его десятилетиями.

Ранее Фокус писал о том, что в Германии на дне реки обнаружили затонувший 375-летний корабль.