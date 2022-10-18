Бомба уповільненої дії. Корабель-привид часів Другої світової 80 років отруює океан

Вчені досліджували лише одне затонуле судно і жахнулися від того, які можуть бути масштаби забруднення океану затонулими кораблями.

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На дні океану покояться сотні затонулих кораблів, які приваблюють своєю таємничістю. Дайвери очікують знайти на місці аварії корабля незліченні скарби, але вчені бачать все трохи в іншому світлі. Дослідники жахнулися, дослідивши, як сильно і як довго ці "скарби" у вигляді старого палива, проржавілих бомб та токсичних відходів, отруюють океан і все живе в ньому, пише Science Alert.

У новому дослідженні група біологів-екологів із Гентського університету в Бельгії вивчила корабель часів Другої світової Війни V-1302 John Mahn — сьогодні він спочиває на дні Північного моря. Вчені вивчили забруднення води в місці аварії корабля і навколо затонулого корабля — результати жахливі.

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За словами одного з авторів дослідження Жозеф'єна Ван Ландуїта, вони з колегами хотіли перевірити, чи продовжують старі затонули кораблі в бельгійській частині Північного моря отруювати води і формувати місцеві мікробні спільноти. Забігаючи наперед — продовжують, ще й як.

Спочатку V-1302 John Mahn був німецьким рибальським траулером, проте під час війни його переобладнали на патрульний катер. 1942 року корабель затопили британські Королівські ВПС у межах операції Channel Dash. Відтоді він спочиває на дні Північного моря і планомірно отруює тутешні води вже 80 років.

Під час дослідження вчені вивчили зразки сталевого корпусу та відкладень у 12 точках різної віддаленості від аварії корабля. В результаті вони виявили у пробах важкі метали (нікель і мідь), миш'як, вибухонебезпечні сполуки, поліциклічні ароматичні вуглеводні та хімічні речовини, що зустрічаються у вугіллі, сирій нафті та бензині — ПАУ.

Вчені зазначають, що концентрація токсичних речовин була критичною в міру наближення до корабля. Наприклад, найвищі концентрації металів фіксувалися у зразку, розташованому найближче до вугільного бункера корабля.

Дослідили також виявили сульфатредукувальні бактерії на корпусі корабля, які, мабуть, роз'їдають його. Біологи-екологи побоюються, що надалі ситуація може лише посилитись — у міру руйнування корабля зростатиме і забруднення навколишнього середовища.

Вченим ще багато потрібно дізнатися про забруднення океану затопленими кораблями, проте вже зараз зрозуміло, що наслідки нищівні для місцевої екосистеми. Дослідники вивчили наслідки лише однієї аварії корабля, адже на дні океану знаходяться сотні затоплених кораблів, які отруюють його десятиліттями.

Раніше Фокус писав про те, що в Німеччині на дні річки виявили 375-річний затонулий корабель.