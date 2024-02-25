Понижать градус можно: в Германии опровергли популярный миф об алкогольных напитках

Чтобы развеять бытующие в среде любителей спиртного предрассудки, ученые провели эксперимент, в котором приняли участие 90 человек в возрасте от 19 до 40 лет.

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Немецкие ученые развеяли популярный в среде любителей спиртного миф о том, что последовательность употребления различных видов алкогольных напитков в итоге влияет на тяжесть похмелья. При этом медики клиники Helios в Вуппертале вместо теоретических рассуждений сразу приступили к практике, набрав для эксперимента 90 студентов в возрасте от 19 до 40 лет. О том, к каким выводам пришли специалисты из Германии рассказали журналисты New York Post.

В ходе исследования, в частности, ученые выясняли справедливость известных поговорок о смешивании разных видов спиртных напитков, таких например, как пиво и вино. Ведь среди любителей изрядно выпить, но оказаться утром без тяжелых симптомов похмелья бытует мнение, что последовательность выпитого алкоголя непосредственно влияет на то, с какими ощущениями придется проснуться утром.

По словам научного сотрудника университетской клиники Helios доктора Кая О. Хенселя, немецкой команде, к счастью, наконец-то удалось "изучить влияние сочетания и порядка употребления пива и вина на интенсивность похмелья".

Во время эксперимента студентов-добровольцев из немецкого университета и разделили на три группы. Первый день первая группа пила пиво до тех пор, пока уровень алкоголя в крови не достиг 0,05%. Затем они сменили обстановку и пили вино, пока уровень алкоголя в крови не достиг 0,11%. Вторая группа провела тот же эксперимент, но в обратном порядке, а третья "контрольная" группа пила только пиво или вино.

После каждого приема алкоголя участников спрашивали об их самочувствии и ощущаемом уровне опьянения. Затем, на следующее утро, участники оценивали интенсивность похмелья по шкале от 0 до 7 в зависимости от того, насколько сильно они испытывали жажду, тошноту, усталость и головокружение.

Через неделю группы поменялись местами: Участники, которые сначала пили пиво, на этот раз начали с вина, а группа, пившая вино, — с пива. Тем временем "контрольная" группа, которая пила исключительно пиво, перешла на вино и наоборот.

Результаты исследования

Подсчитав результаты, исследователи обнаружили, что порядок употребления напитков не оказал существенного влияния на тяжесть похмелья, которое в большей степени зависело от того, как организм перерабатывает алкоголь.

В целом, специалисты сходятся во мнении, что интенсивность похмелья в большей степени определяется объемом выпитого и скоростью его употребления, а не тем, в каком порядке употреблять напитки.

"Для некоторых людей достаточно выпить всего одну рюмку алкоголя, чтобы спровоцировать похмелье, в то время как другие могут выпить много и полностью избежать похмелья", — сказала представитель Академии питания и диетологии Сандра Аревало, которая не участвовала в эксперименте.

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По ее словам, важно количество алкоголя и время, за которое его употребили. Если человек выпил слишком много или слишком быстро, то почувствует это, потому что у печени не будет достаточно времени, чтобы очистить кровь от алкоголя.

Среди других потенциальных факторов, усиливающих похмелье, — недостаточное количество воды во время застолья и употребление алкоголя на голодный желудок.

Тем не менее некоторые виды крепкого алкоголя действительно увеличивают шансы пострадать от "утренней болезни". Например, если сравнивать виски и водку, то более тяжелое похмелье вызывает напиток с большим количеством конгенеров — то есть более темный напиток — виски.

Ранее мы писали, что ученые добились значительных успехов в понимании того, как алкоголь и наркотики, взаимодействуют с нашим мозгом на генетическом уровне. Оказалось, что человеческая ДНК играет решающую роль в том, как мы реагируем на вызывающие зависимость вещества.

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