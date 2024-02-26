Споткнулся и упал. Посадочный модуль США приземлился на Луне не по плану (видео)

Первый в истории частный посадочный модуль на Луне сейчас лежит на боку.

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Американская компания Intuitive Machines, приземлившая на Луне посадочный модуль "Одиссей", сообщила, что во время посадки он споткнулся, упал и теперь лежит на боку. Но он не вышел из строя и продолжает работать, пишет New Atlas.

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23 февраля США с помощью частного посадочного модуля "Одиссей" успешно вернулись на Луну спустя 52 года. Эта историческая посадка прошла почти без проблем. Если не учитывать тот факт, что во время приземления модуль не смог воспользоваться своей навигационной системой для измерения скорости и высоты и ему пришлось использовать прибор NASA, размещенный на нем в качестве полезной нагрузки. Как показали поступившие на Землю данные произошло еще одно непредвиденное событие. Оказалось, что модуль "Одиссей", высотой 4,3 метра, приземлился не вертикально, а лежит сейчас на боку.

Оказалось, что модуль "Одиссей", высотой 4,3 метра, приземлился не вертикально, а лежит сейчас на боку Фото: NASA

Как сообщили в компании Intuitive Machines, когда посадочный модуль приближался к месту посадки, то он двигался вертикально со скоростью 10 км/час, но и горизонтально со скоростью 3 км/час. То есть он перемещался в сторону, хотя не должен был этого делать. Разработчики модуля предполагают, что во время приземления одна из опор модуля зацепилась за что-то на поверхности Луны и поэтому аппарат перевернулся.

Несмотря на это, посадочный аппарат "Одиссей" продолжает нормально функционировать. Его батареи заряжены, а это значит, что солнечные панели расположены в нужном направлении и получают достаточно солнечного света. То есть c модулем "Одиссей" не произошло неприятности, какая случилась с японским посадочным модулем SLIM в январе, когда тот приземлился на Луне "вверх ногами" и из-за этого его батареи не заряжались, как уже писал Фокус.

Также стало известно, что полезные нагрузки на борту модуля работают нормально и отправляют данные на Землю. Но есть одна проблема и она связана с тем, что модуль посылает не такие сильные радиосигналы, как должен. В Intuitive Machines считают, что из-за положения посадочного модуля радиосигналы не передаются должным образом.

Ожидается, что первый в истории частный модуль на Луне сможет работать до начала марта, пока на спутнике Земли не настанет холодная лунная ночь. Модуль и его приборы не рассчитаны на очень низкие температуры, а плюс к этому аппарат перестанет получать солнечный свет.

Напоминаем, что 15 февраля посадочный модуль "Одиссей" вывела в космос ракета-носитель Falcon 9. Это первый частный космический аппарат, совершивший успешную посадку на поверхности Луны. Также это первая успешная посадка американского аппарата на Луне с 1972 года.

На борту модуля "Одиссей" находится 12 полезных нагрузок: 6 научных приборов от NASA и 6 грузов от частных клиентов. Посадочный аппарат приземлился на участке относительно ровной поверхности возле кратера Малаперт А примерно в 300 км от южного полюса Луны. Как показывают данные, модуль совершил посадку на расстоянии примерно 1,5–3 км от точки назначения.

Как уже писал Фокус, астрономы обнаружили три новых спутника, которые вращаются вокруг Урана и Нептуна.