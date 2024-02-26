Пополнение в Солнечной системе: на орбитах Урана и Нептуна нашли нечто интересное (фото)

Исследователи обнаружили на орбитах двух планет несколько новых спутников.

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Астрономы с помощью наземных телескопов нашли три ранее неизвестных спутника рядом с Ураном и Нептуном. Один из спутников вращается вокруг Урана и еще два – вокруг Нептуна. Открытие увеличило количество лун Урана до 28, а Нептуна до 16, пишет ScienceAlert.

Пока спутники не получили официальные имена, но по предварительным данным, спутнику Урана будет присвоено название одного из произведений Шекспира, а две луны Нептуна будут названы в честь морских богинь из греческой мифологии.

"Обнаруженные три спутника – самый тусклые, из когда-либо обнаруживаемых наземными телескопами. Для того, чтобы обнаружить такие тусклые объекты понадобилась специальная обработка изображений", — говорит астроном Скотт Шеппард из Научного института Карнеги

Обнаружение новых лун у планет Солнечной системы не является чем- то редким в современной астрономии. По мере того, как технологии и методы изучения космоса совершенствуются, наука открывает все больше тайн.

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До последнего времени считалось, что наибольшее количество лун вращается вокруг Юпитера и Сатурна, в это же время Нептун и Уран оставались без должного внимания. Дело в том, что две внешние ледяные планеты Солнечной системы находятся слишком далеко от Земли, что затрудняет наблюдения.

Недавно открытый спутник Урана S/2023 U1 Фото: Scott Sheppard

Новая луна Урана была обнаружена с помощью телескопа Магеллана в ноябре 2023 года, что также подтверждалось более ранними наблюдениями в 2021 году. Предварительно луну назвали S/2023 U1, и она стала первой луной Урана, которая была обнаружена более чем за 20 лет.

Ее диаметр составляет около 8 км, что делает луну самым маленьким спутником Урана и в Солнечной системе. Ее орбитальный период составляет 680 дней.

Самый яркий из двух спутников Нептуна, обозначенный как S/2002 N5, впервые был обнаружен в сентябре 2021 года, а после этого в 2022 и 2023 годах.

"После того, как орбита S/2002 N5 вокруг Нептуна была определена с помощью наблюдений 2021, 2022 и 2023 годов, она была прослежена до объекта, который был замечен вблизи Нептуна в 2003 году, но был утерян до того, как удалось подтвердить, что он вращается вокруг планеты", — говорит Шеппард.

Диаметр объекта составляет 23 км, а его период путешествия по орбите составляет 9 лет.

Вторая луна Нептуна немного меньше и тусклее, она была замечена в 2021 года с помощью телескопа Субару. Объект был обозначен как S/2021 N1, а его диаметр составляет 14 км. S/2021 N1 делает оборот вокруг Нептуна за 27 лет.

Такое открытие натолкнуло ученых на мысль о том, что у Нептуна и Урана может оказаться столько же спутников, как и у Сатурна (146) и Юпитера (95).

Напомним, у Сатурна обнаружили 62 новых спутника. Теперь у Сатурна больше спутников, чем у любой другой планеты в Солнечной системе.